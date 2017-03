100 nhà sản xuất tại Nghệ An tìm hiểu quy trình đưa hàng vào Big C

Khoảng 100 nhà sản xuất địa phương tham dự thuộc nhiều ngành nghề thủ công như làm bánh, hàng thủ công mỹ nghệ, rau củ quả, sản xuất thịt, đánh bắt thủy hải sản…

Các nhà sản xuất đã được hướng dẫn về các điều kiện chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm khi đưa vào hệ thống phân phối của Big C tại Việt Nam cũng như tại các nước trên thế giới. Siêu thị Big C cũng giới thiệu mô hình thu mua, phân phối và các chính sách cụ thể đối với các mặt hàng sản xuất tại địa phương. Các nhà sản xuất cũng được chia sẻ góc nhìn của một nhà phân phối bán lẻ về tiềm năng của các sản phẩm địa phương tại thị trường trong nước và quốc tế.

Ngay trong sáng qua, Big C đã ký hợp đồng thu mua và cam kết thu mua với 13 nhà sản xuất địa phương để cung ứng rau củ quả, thịt, cá, bánh, gia vị… cho hệ thống siêu thị Big C tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung như Vinh, Hà Nội, Huế,… Trị giá hàng hóa khoảng 13 tỉ đồng.

Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc quan hệ đối ngoại Big C, cho biết nằm trong chuỗi chương trình “Big C cùng nhà sản xuất tìm lối ra cho sản phẩm nội” nhằm tăng cường tỉ lệ hàng nội địa trong hệ thống Big C, góp phần thực hiện chương trình “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, ngay từ tháng 4, hội thảo tương tự tại Huế và 10 hợp đồng với tổng giá trị 5 tỉ đồng với nhiều nhà sản xuất tại địa phương đã được ký kết.

THANH HẢI