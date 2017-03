1000 CEO tham gia diễn đàn hội nhập AEC

Ảnh minh họa

“... Gia nhập AEC đồng nghĩa với việc 10 quốc gia trong khối Asean có thể tự do giao thương, đầu tư, di chuyển vốn và tự do dịch chuyển lao động có kỹ năng mở ra một thị trường lớn, vượt ra ranh giới của thị trường Việt Nam. Đánh dấu sự hình thành thị trường chung với hơn 600 triệu người. Mang đến cơ hội tiếp cận thị trường tăng hơn 6 lần so với thị trường nội địa thuần tuý. Dù muốn hay không doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi tư duy để hoàn thành sứ mệnh của mình.” Ông Trần Đức Huy,Trưởng Ban tổ chức Vietnam CEO Forum 2015 chia sẻ như trên trong buổi công bố chương trình Vietnam CEO Forum sẽ được tổ chức vào ngày 24-9 tại Trung tâm Hội nghị White Palace.

Sự kiện sẽ có sự tham gia của hơn 20 diễn giả hàng đầu trong nước và quốc tế, thu hút 1.000 CEO trong và ngoài nước, thảo luận chia sẻ 6 chủ đề mang tính thời sự sống còn của CEO Việt. Chương trình gồm chuỗi tọa đàm với nhà hoạch định chính sách và các diễn giả doanh nhân-chuyên gia hàng đầu xoay quanh các chủ đề về Phòng thủ hay tấn công?, Hợp tác hay đối đầu?; Dẫn đầu hay theo gót…