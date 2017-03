1.000 công nhân Bình An sẽ có việc làm

Dự kiến Công ty Bình An thu mua và chế biến khoảng 100 tấn nguyên liệu mỗi ngày, qua đó tạo việc làm cho khoảng 1.000 công nhân.

Liên quan đến số tiền khoảng 200 tỉ đồng còn nợ nông dân, phía Công ty Bình An cho biết đã giao tài sản cho Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của DN - DATC (Bộ Tài chính) định giá lại. DATC cam kết sẽ trả nợ cho nông dân thông qua các khoản tín dụng mà nông dân đang vay tại các ngân hàng hoặc trực tiếp trả nợ. Phía DATC có văn bản mua, thanh toán nợ đối với các đối tác của Bình An, trong đó có các khoản nợ các ngân hàng. Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, hiện Công ty Bình An nợ nước ngoài khoảng 240 tỉ đồng.

Về việc đối tác trong nước kiện Công ty Bình An để đòi tiền, thông tin từ phía Công ty Bình An cho biết công ty đã có văn bản gửi TAND quận Ô Môn (Cần Thơ), trong đó thể hiện quan điểm sẽ chấp nhận các phán quyết của tòa theo quy định của pháp luật. Phía công ty này khẳng định không thuê luật sư và thừa nhận có nợ tiền của một số DN, cá nhân.

GIA TUỆ