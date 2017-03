1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt nam: MobiFone dẫn đầu

Bảng xếp hạng V1000 được xây dựng dựa trên kết quả xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Vietnam Report, với sự phối hợp của tạp chí Thuế (Tổng cục Thuế) cùng hội đồng cố vấn độc lập trong và ngoài nước. Lường trước nhiều cơ quan có thể phản ứng giống như bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất VN cũng như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trước đây nên bảng xếp hạng lần này tuân thủ nguyên tắc khách quan, độc lập, khoa học và phù hợp với chuẩn mực của các bảng xếp hạng tương tự trên thế giới. Việc xếp hạng doanh nghiệp được tính trên tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong ba năm tài khóa, từ năm 2007-2009. Đồng thời chỉ những doanh nghiệp tuân thủ tốt luật pháp về thuế mới được đưa vào danh sách xếp hạng. Ông PHÙNG HOÀNG CƠ

Theo đánh giá của Vietnam Report, bảng xếp hạng này cho thấy nền kinh tế VN đã có tính tập trung khá cao và phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp lớn. 200 doanh nghiệp đứng đầu trong bảng xếp hạng V1000 đóng góp tới 80% lượng thuế thu được từ 1.000 doanh nghiệp trong bảng. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhà nước lớn, bao gồm cả các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, đã kinh doanh không có hiệu quả, do vậy không lọt vào bảng xếp hạng V1000.Đặc biệt, theo ông Vũ Đăng Vinh - giám đốc Vietnam Report, một số tên tuổi lớn như Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin)... do có số thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn 9 tỉ đồng hoặc các lý do khác như nợ đọng thuế... nên không được nằm trong danh sách.Qua V1000, viễn thông vẫn là ngành có tổng lợi nhuận lớn so với các ngành kinh tế khác trong ba năm qua. Các doanh nghiệp viễn thông lớn đã đứng ở các vị trí quán quân trong bảng xếp hạng V1000. Tiếp theo là các ngành xây dựng - vật liệu xây dựng, bất động sản, ngân hàng, với tỉ trọng là 10,9%, 7,3% và 7% số doanh nghiệp trong bảng xếp hạng.Điều đáng quan tâm nữa là nhiều tỉnh được nhắc đến với tiềm năng lớn nhưng lại có rất ít doanh nghiệp nộp thuế cao. Chiếm thứ hạng cao và áp đảo trong bảng xếp hạng là các doanh nghiệp thuộc Hà Nội và TP.HCM với tỉ trọng lần lượt là 22,5% và 37,6%. Hai tỉnh phía Nam là Đồng Nai và Bình Dương cũng có nhiều doanh nghiệp lọt vào bảng xếp hạng V1000, tương ứng là 7,8% và 6,6%. Các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn hầu như không có doanh nghiệp nào lọt vào bảng xếp hạng V1000.Doanh nghiệp tư nhân lên ngôiTheo ông Vũ Đăng Vinh, chưa tính chất lượng đóng góp nhưng điều cần khẳng định cho cách nghĩ mới là số doanh nghiệp tư nhân có tên trong bảng xếp hạng V1000 đã ngang bằng với khu vực doanh nghiệp nhà nước và FDI. “Tỉ lệ có mặt của ba đối tượng trên là 1.1.1. Như vậy, có thể nói khối doanh nghiệp tư nhân đã có những bước phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng kinh doanh để vươn tới vị trí quan trọng trong nền kinh tế” - ông Vinh nói.Theo ông Bùi Anh Dũng - phó ban nghiên cứu doanh nghiệp (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương), qua kết quả bảng xếp hạng này đã khẳng định thực tế khu vực doanh nghiệp tư nhân không còn là bộ phận nhỏ bé, làm ăn chụp giựt, ưa trốn thuế giống cách nghĩ của nhiều người trước đây nữa mà đã có sự vươn lên mạnh mẽ, đóng góp rất tích cực. Một số doanh nghiệp nhà nước lớn lại không có tên trong bảng xếp hạng, ông Dũng cho rằng cần xem lại đòi hỏi tương ứng giữa đầu tư và nộp ngân sách. Tuy nhiên, cũng phải tính tới các yếu tố khách quan như nhiều doanh nghiệp nhà nước vẫn phải làm nhiệm vụ công ích. Đương nhiên, kết quả xếp hạng V1000 cũng cho thấy hiệu quả của một số doanh nghiệp nhà nước chưa được như mong muốn, ông Dũng đề nghị Nhà nước cần tách bạch hơn vai trò kinh doanh và làm công ích cho doanh nghiệp nhà nước để các nhận xét, đánh giá khách quan, xác thực hơn.Theo ông Phùng Hoàng Cơ - phó chủ tịch HĐQT Vietnam Report, bảng xếp hạng V1000 được công bố chỉ nhằm ghi nhận, tôn vinh những cống hiến và đóng góp của các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn cho ngân sách. Sở dĩ ban tổ chức lấy việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp làm tiêu chí xếp hạng vì dù doanh nghiệp có thể phải nộp nhiều khoản thuế, phí khác nhau nhưng thuế thu nhập doanh nghiệp phản ánh rõ nhất chất lượng nộp ngân sách cũng như sự tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp.