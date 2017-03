10.000 tỷ đồng cho giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ông Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Giảm thuế cũng phải có trọng tâm Việc hỗ trợ DN bằng chính sách giãn, giảm thuế phải vừa mang tính toàn diện nhưng cũng vừa phải có trọng tâm. Hiện nay có đến 96% DN thuộc đối tượng DN vừa và nhỏ. Do vậy, theo tôi trong số những DN đủ điều kiện để giảm thuế theo quy định tại Thông tư 03 của Bộ Tài chính, trước mắt nên tập trung ưu tiên cho những DN sử dụng nhiều lao động, làm hàng xuất khẩu, hàng tiêu dùng hoặc những mặt hàng không xuất được phải chuyển vào tiêu dùng trong nội địa. Đây cũng là nhóm DN khó khăn, yếu thế cạnh tranh nhất và cần được “hà hơi tiếp sức” nhanh nhất, đồng thời lại là các DN có sử dụng nhiều lao động, làm được nhiều hàng tiêu dùng xuất khẩu... Do đó, chính sách giảm thuế đối với các DN đó sẽ tác động vào chính sách an sinh xã hội, kịp thời “giải cứu” cho DN vừa và nhỏ. Cụ thể, chính sách này sẽ tạo điều kiện cho DN giảm chi phí, tăng cạnh tranh, vay được vốn ngân hàng, sử dụng được nhiều lao động. Điều này sẽ vừa giúp chống suy giảm kinh tế, vừa tăng khả năng ngăn chặn lạm phát có thể tái diễn. THANH HẢI ghi