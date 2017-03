106 doanh nghiệp đạt giải Guide Awards 2007-2008

Cùng với lễ trao giải chính thức, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao đặc sắc sẽ được tổ chức tại một số địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt để đón chào các đại biểu tham dự và du khách.

Năm nay, 106 giải thưởng sẽ được trao cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong năm thuộc các nhóm: khách sạn, khu nghỉ mát, căn hộ cho thuê, ẩm thực và giải trí (nhà hàng, bar, câu lạc bộ), hãng lữ hành, dịch vụ vận chuyển, cửa hàng và các dịch vụ khác trên toàn quốc. Danh sách 106 đơn vị này là kết quả khảo sát của Ban Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam/The Guide với sự tham khảo ý kiến từ bạn đọc và các chuyên gia.

The Guide đặc biệt đánh giá cao các doanh nghiệp có những nỗ lực bảo vệ môi trường, có nhiều sáng tạo trong sử dụng các chất liệu thiên nhiên trong sản phẩm và dịch vụ, gìn giữ và phát triển nghệ thuật thủ công truyền thống. Ngoài ra, chương trình năm nay có thêm giải thưởng dành cho nhưng doanh nghiệp có những đóng góp đặc sắc cho việc bảo vệ và tôn vinh thiên nhiên.

Trọng tâm của chương trình là Môi trường – vì đây là một vấn đề toàn cầu. Thời Báo Kinh tế Việt Nam/The Guide đã nhiều năm qua ủng hộ cho việc cần nâng cao ý thức môi trường trong cộng đồng. Với những bông sen xanh Guide Awards, chương trình hướng tới việc khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm của mình với môi trường tốt hơn, vì một tương lai xanh, sạch.

Giải thưởng Guide Awards sen xanh được trao cho các doanh nghiệp du lịch dịch vụ có những nỗ lực thân thiện với môi trường trong hoạt động kinh doanh của mình, từ nhiều nội dung như xử lý rác thải, nước thải, tiếng ồn, sử dụng năng lượng..cho đến các ý tưởng sáng tạo giúp cho thiên nhiên sống động, hòa hợp phục vụ con người.

Sáu đơn vị được chọn trao giải thưởng Guide Awards sen xanh là những đơn vị có nhiều nỗ lực thân thiện với môi trường trong hoạt đông kinh doanh của mình: Topas Ecolodge (Sapa) hoàn toàn không tivi, điện thoại, tận dụng năng lượng mặt trời ; Mango Bay Resort (Phú Quốc) mang du khách lại gần thiên nhiên của thế giới chim muông, cây cỏ.

Victoria Châu Đốc (An Giang) nằm bên dòng sông Hậu, tận dụng triệt để màu sắc thiên nhiên phong phú của đồng bằng sông Cửu Long, thực sự có ‘tầm nhìn xanh’; Evason Hideaway & Six Senses Spa (Khánh Hòa) với thiết kế từ các chất liệu thiên nhiên trong một khung cảnh hòa hợp với môi trường xung quanh qua việc phối hợp hình khối và màu sắc, giữ gìn và tôn trọng sự đa dạng của các loài thực vật bản địạ. Giữ gần như nguyên bản khung cảnh thiên nhiên thông xanh vốn có; Evason Ana Mandara Villas & Six Senses Spa at Dalat (Đà Lạt) đưa khách tới một không gian của thời gian, tận dụng một cách hoàn hảo môi trường văn hóa, lịch sử của những kiến trúc Pháp.

Nghệ thuật tranh thêu của Công ty tranh thêu tay trên lụa XQ Vietnam (Đà lạt) tạo ra những sản phẩm tinh tế, đặc sắc, hội tụ tình yêu thiên nhiên, con người và những giá trị tinh thần.

Trong chương trình Guide Awards lần thứ 9, Giải Golf toàn quốc vì Môi trường sẽ được tổ chức vào sáng thứ Bảy ngày 12/7 tại một trong những sân golf đẹp nhất nước – Dalat Palace Golf Club. Giải quy tụ khoảng 70-100 golf thủ là chính khách và các doanh nhân.

Một trong những điểm thu hút của chương trình năm nay là Lễ giỗ tổ nghề thêu tại XQ Đà Lạt Sử quán vào sáng thứ Bảy 12/7. Đây là một cuộc hành hương tâm linh hướng về những khía cạnh thiêng liêng, huyền thoại của những nghệ nhân thêu XQ Việt Nam.

Lễ Giỗ tổ của công ty XQ được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật: đêm hội “nhặt cỏ vườn trăng” tối 11 tháng 7, lễ hành hương của nghệ nhân, nghệ sỹ XQ cả nước về nhà thờ tổ nghề thêu tại Đà Lạt Sử Quán, trưng bày những tác phẩm ‘tri kỷ hữu’ của nghệ nhân XQ cả nước tại sân “Thiên Nhai Tri Kỷ Hữu” và trao giải nghệ nhân xuất sắc.Trong chương trình giỗ tổ sáng ngày 12 tháng 7 năm nay, 115 suất học bổng sẽ được trao cho trẻ em nghèo hiếu học của thành phố Đà Lạt.

Bà Lê Thanh Hải, phó Tổng biên tập Thời Báo Kinh Tế Việt Nam cho biết “The Guide Awards vừa để tôn vinh và cổ vũ các doanh nghiệp tích cực nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, vừa là sân chơi để giao lưu với và giữa những người làm du lịch và dịch vụ, chia sẻ những ý tưởng sáng tạo và những giá trị nhân bản, hướng tới phát triển du lịch bền vững, vì môi trường”.

Ngành du lịch Việt Nam trong năm 2007 vừa qua đón trên 4 triệu lượt khách quốc tế ghé đến, tăng 17% so với năm 2006. Tuy nhiên, so với trong khu vực, du lịch Việt Nam vẫn được xem là chậm phát triển. Để đưa du lịch Việt Nam vào nhóm những quốc gia có ngành du lich phát triển trong khu vực, một trong những nhiệm vụ cụ thể trong chương trình Hành động quốc gia về du lịch 2006-2010 là “bảo tồn, tôn tạo và phát triển các di sản văn hóa, thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội tại các điểm du lịch” (theo Bộ Ngoại Giao Việt Nam).

Chương trinh The Guide Awards năm nay được sự phối hợp tổ chức cùng XQ Việt nam. Giải Golf vì môi trường được tài trợ bởi Mercedes-Benz, Royal Selangor và các nhà tài trợ khác.

Giải Golf toàn quốc Vì môi trường ngoài sự tài trợ từ các doanh nghiệp, còn nhận được sự bảo trợ truyền thông của nhiều cơ quan báo đài uy tín lớn như: báo Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần, Tạp chí Golf & Life, tạp chí Golf Today, tạp chí Mỹ Thuật, tạp chí Thể Thao Văn Hóa Đàn ông, Tin Tức Online, 24h.com.vn và Chương trình truyền thông Doanh nghiệp 24G của Đài Truyền hình VTC.