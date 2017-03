119 doanh nghiệp nhận giải thưởng The Guide Awards 2008-2009

Do Tạp chí The Guide (Thời báo Kinh tế Việt Nam) tổ chức, đây là năm thứ 10 của The Guide Awards. Nhân Ngày Môi trường thế giới, lễ trao giải năm nay tôn vinh các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn… trên toàn quốc thân thiện với môi trường.

The Guide Awards đặc biệt đánh giá cao các doanh nghiệp có những nỗ lực bảo vệ môi trường, có nhiều sáng tạo trong sử dụng các chất liệu thiên nhiên trong sản phẩm và dịch vụ, gìn giữ và phát triển nghệ thuật thủ công truyền thống.

“The Guide Awards vừa để tôn vinh và cổ vũ các doanh nghiệp tích cực nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, vừa là sân chơi để giao lưu giữa những người làm du lịch và dịch vụ, chia sẻ những ý tưởng sáng tạo và những giá trị nhân bản, hướng tới phát triển du lịch bền vững, vì môi trường”, bà Lê Thanh Hải, Phó tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, phụ trách The Guide, nói.

Đó cũng là lý do năm 2009, Tạp chí The Guide tiếp tục có những giải thưởng “Búp sen xanh”, dành cho những doanh nghiệp có những đóng góp đặc biệt cho việc bảo vệ và tôn vinh thiên nhiên. Đây là giải thưởng được trao cho các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ có những nỗ lực thân thiện với môi trường trong kinh doanh thông qua các hoạt động cụ thể như xử lý rác thải, nước thải, tiếng ồn, sử dụng năng lượng… cho đến các ý tưởng sáng tạo giúp cho thiên nhiên sống động, hòa hợp phục vụ con người.

Theo đó, sẽ có 8 đơn vị được chọn trao giải thưởng The Guide Awards "Búp sen xanh" là Anoasis Beach Resort, Binh An Village Resort, Hoi An Riverside Resort, Ho Tram Beach Resort & Spa, Princess D'Annam Resort & Spa, Swiss-Bel Hotel Golden Sand Resort & Spa Hoi An, The Pilgrimage Village, và Victoria Phan Thiet Beach Resort & Spa.

Ngoài 8 doanh nghiệp đoạt giải Búp sen xanh, trong số 111 doanh nghiệp còn lại, có 21 khách sạn, 15 resort, 39 nhà hàng, 14 đơn vị lữ hành - vận chuyển, và 22 đơn vị thuộc các lĩnh vực dịch vụ khác sẽ nhận giải The Guide Awards lần này.

Cùng diễn ra song song với lễ trao giải, Thời báo Kinh tế Việt Nam và Tạp chí The Guide sẽ tổ chức hội thảo môi trường với chủ đề “Mối quan hệ giữa các doanh nghiệp du lịch và môi trường”. Thông qua hội thảo, ý tưởng của The Guide về cuộc thi “Bãi biển sạch” (The Guide Clean Beach Competition) sẽ được chia sẻ để tìm khả năng thực hiện.

Ngoài ra, trong chương trình The Guide Awards lần thứ 10 này, còn có giải golf vì môi trường, được tổ chức vào ngày 6/6/2009, tại sân golf Sông Bé (Bình Dương). Giải dự kiến quy tụ khoảng 100 golf thủ là chính khách và các doanh nhân.

Ngành du lịch Việt Nam trong năm 2008 đã đón trên 3,8 triệu du khách quốc tế, giảm 5% so với năm 2007 do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng ngành du lịch Việt Nam vẫn đã đặt ra chỉ tiêu thu hút 4,5 triệu lượt khách quốc tế và 21 triệu khách nội địa trong năm 2009.