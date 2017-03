14 ngân hàng đồng thuận bình ổn tỷ giá

Giá USD hạ nhiệt



Trong khi đó, giá ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng và tự do ngày 11.7 tiếp tục giảm từ 40 - 50 đồng/USD sau thông tin NHNN tuyên bố sẵn sàng can thiệp mạnh thị trường. Sáng ngày 11.7, giá USD trên thị trường liên ngân hàng ở khoảng 21.300 - 21.350 đồng/USD, giá USD tự do còn khoảng 21.550 - 21.600 đồng/USD. Thế nhưng đến chiều, khi cuộc họp giữa NHNN với các NHTM diễn ra, giá USD trên thị trường liên NH giảm thêm 100 đồng/USD, còn khoảng 21.200 - 21.246 đồng/USD; giá USD tự do giảm thêm 20 đồng/USD, còn 21.530 - 21.580 đồng/USD.



Trong khi đó, trong sáng ngày 11.7, hệ thống ngân hàng vẫn giữ nguyên giá mua - bán ngoại tệ so với ngày 10.7. Chẳng hạn tại Eximbank, BIDV, ACB giá mua - bán USD ở mức 21.220 - 21.246 đồng/USD; Vietcombank ở mức 21.230 - 21.246 đồng/USD... Đến chiều ngày 11.7, giá mua USD trong NH có giảm nhẹ 10 đồng/USD, còn 21.210 đồng/USD.