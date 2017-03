14 tỉnh, thành vùng Bắc-Nam Trung Bộ hợp tác phát triển du lịch

Đó là kết quả sau buổi hội thảo khoa học Phát triển du lịch vùng Bắc-Nam Trung Bộ do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh Nghệ An và BIDV đồng tổ chức chiều 20-2 tại TP Vinh (Nghệ An).

Với tổng chiều dài bờ biển gần 1.800 km, vùng Bắc-Nam Trung Bộ được xem là “mặt tiền” ra biển Đông của Việt Nam. Đây cũng là khu vực có vai trò quan trọng trong bản đồ phát triển du lịch của cả nước. Phát biểu tại hội thảo, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nhấn mạnh: “Chúng ta phải nhìn từ góc độ văn hóa để phát triển du lịch vùng Bắc-Nam Trung Bộ, nếu không sẽ lẫn với các vùng khác, nước khác. Phải thay đổi nhận thức du lịch là ngành mũi nhọn cần phát triển”.

Tại hội thảo cũng chứng kiến lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa 14 tỉnh, TP Bắc-Nam Trung Bộ. Theo đó, các tỉnh này sẽ hợp tác trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; xúc tiến quảng bá du lịch; phát triển nhân lực du lịch...