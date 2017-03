17h chiều 10/11: Vàng xuống 36,35 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 10/11, các tiệm vàng lớn tại Hà Nội đều niêm yết giá giảm khoảng 450.000-500.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua.



Cụ thể, tới 9 ngày 10/11, giá vàng SJC của Phú Quý được niêm yết ở mức 36,45 triệu đồng/lượng (mua) và 36,85 triệu đồng/lượng, giảm 450.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua.



Vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ và vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giảm ở mức gần tương tự và đều nằm dưới ngưỡng 37 triệu đồng/lượng.



Tại TP.HCM, giá vàng SJC được mua bán phổ biến ở mức 36,6 và 36,8 triệu đồng/lượng.



Tới 17h, giá vàng tiếp tục giảm và được niêm yết phổ biến ở mức 36,35 và 36,65 triệu đồng/lượng, tức giảm khoảng 1,55 triệu đồng/lượng so với đỉnh cao thiết lập trưa 9/11.



Giao dịch khá sôi động do một số người tranh thủ mua vào khi giá vàng đang “điều chỉnh” cả ở trên thế giới và trong nước.



“Không sôi động như khoảng 18-20h chiều tối qua, nhưng vẫn có nhiều người tranh thủ mua vào hoặc tới để tham khảo giá”, đại diện một tiệm vàng lớn có 5 chi nhánh tại Hà Nội cho biết.



Theo đại diện này, với mức giá thấp hơn khá nhiều so với đỉnh cao thiết lập gần trưa hôm qua, sẽ còn nhiều người mua vào bởi hiện hầu hết các dự báo trên thế giới đều cho rằng vàng còn tăng tiếp.



Vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh vào đầu giờ sáng nay là do giá thế giới đêm qua quay đầu giảm hơn 12 USD/ounce so với phiên liền trước. Nếu so với đỉnh cao thiết lập đầu phiên đêm qua, vàng đã giảm khoảng 25 USD/ounce.



Vàng giảm mạnh chiều qua và về sát hơn với giá thế giới quy đổi còn do hiện tượng đầu cơ vàng suy giảm sau khi Ngân hàng Nhà nước tuyên bố cho phép nhập khẩu vàng.

Theo Hà Linh (VNN)