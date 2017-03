1.800 tỷ đồng hiện đại hóa kiểm soát trật tự an toàn giao thông

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Tăng cường và hiện đại hóa công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông” do Bộ Công an đề xuất.

Đề án được thực hiện từ năm 2008 đến hết năm 2013 với tổng mức vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, tập trung đầu tư cho lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ và đầu tư cho công tác bảo đảm trật tự giao thông công cộng. Trong đó, có việc tăng cường và hiện đại hóa các phương tiện, thiết bị kỹ thuật giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông với công nghệ tiên tiến trên các quốc lộ và địa bàn trọng điểm. Theo NH.HÀ ( SGGP)