185 khách hàng tham quan nhà thùng nước mắm Nam Ngư

Để tri ân những khách hàng đã ủng hộ dòng sản phẩm mới này, Nam Ngư tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng “Trở thành đại sứ Nam Ngư Phú Quốc” với cơ hội du lịch đến đảo ngọc Phú Quốc và tham quan nhà thùng nước mắm Nam Ngư. 185 khách hàng may mắn tham gia chương trình này.





Chị Nguyễn Yến Minh (Hà Nội) chia sẻ: “Trước giờ tôi chỉ thấy nhà thùng nước mắm qua quảng cáo tivi, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Ở đây có gần 500 thùng ủ chượp, thùng nào cũng to, đến 4-5 người ôm không xuể. Sau khi được các chuyên gia Nam Ngư giải thích chi tiết quy trình làm ra những giọt nước mắm cốt tại đây, tôi thực sự ấn tượng. Từng công đoạn chuẩn bị nghiêm ngặt, chặt chẽ đến từng hạt muối, giọt nước, rồi thời gian ủ chượp cá từ 9 đến 12 tháng để có những giọt nước mắm cốt trứ danh Phú Quốc đã làm thay đổi suy nghĩ làm nước mắm chắc rất đơn giản trước đó của tôi”. Chị nói thêm một trải nghiệm đặc biệt khác gây ấn tượng mạnh là thử nước mắm cốt ngay tại nhà thùng, cảm nhận sự tinh túy đậm đà trong từng giọt nước mắm. “Cảm ơn Nam Ngư vì đã tổ chức chuyến đi tuyệt vời và thiết thực này. Qua chuyến đi tôi cảm thấy hoàn toàn an tâm và tự hào vì đã sử dụng sản phẩm vừa chất lượng vừa an toàn”, chị Minh bày tỏ.





Chị Nguyễn Thị Lan một khách hàng khác đến từ Hà Nội cho biết: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được đến tham quan nhà thùng và nhà máy sản xuất nước mắm. Tất cả quy trình sản xuất ở đây đều sạch sẽ, hiện đại, an toàn. Bước vào khu vực sản xuất, đóng chai, chúng tôi được hướng dẫn đi đứng trật tự, theo hàng. Sau khi được chuyên gia giới thiệu về quy trình đóng chai khép kín, cả đoàn đi tham quan các công đoạn sản xuất. Tất cả nguyên liệu được ra soát kỹ càng, tự động hóa từ khâu vô trùng chai, chiết nước mắm, dán nhãn, đóng thành thùng… Quan sát các công đoạn làm nên một chai nước mắm ở đây, tôi rất yên tâm. Thật may mắn khi trở thành một trong những người tham dự chuyến du lịch tham quan Phú Quốc và Nhà thùng nước mắm Nam Ngư với nhiều trải nghiệm thú vị này.”