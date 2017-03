2 tỉ USD vốn FDI vào TP.HCM

Ngoài ra, có 139 dự án tăng vốn đầu tư (tăng gần 17% số dự án so với cùng kỳ 2012) với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 1,03 tỉ USD (tăng hơn 33% tổng vốn tăng thêm so với cùng kỳ 2012). Như vậy, tính cả cấp mới và tăng vốn, năm 2013 TP đã thu hút được 2,08 tỉ USD, tăng gần 52% so với cùng kỳ 2012.

Bên cạnh những dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, năm 2013 toàn TP có 67 dự án chuyển trụ sở đi tỉnh, TP khác hoặc đề nghị chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư 436,78 triệu USD và 20 dự án tạm ngưng hoạt động với tổng vốn đầu tư là 21,42 triệu USD. Tính đến nay TP.HCM còn 4.924 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 33,5 tỉ USD.

