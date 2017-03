20 công ty truyền cảm hứng nhất năm 2014

Gap cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân ở các nhà máy dệt may Là một công ty may mặc đa quốc gia, luôn quan tâm đến các nhân công nhà máy may nói chung chứ không chỉ nhân viên của mình, Gap đã hợp tác với tổ chức lao động quốc tế ILO nhằm đảm bảo người lao động trong các nhà máy trên toàn thế giới được làm việc trong điều kiện an toàn và bình đẳng. Gap còn thực hiện chương trình PACE nhằm tạo điều kiện cho nhân công nữ (chiếm tới 80% nhân công trong các nhà máy may) thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo. Tại Campuchia, những chị em nhân công tham gia chương trình đào tạo năng lực quản lý, được thăng chức nhanh gấp 3 lần so với những người không tham gia.