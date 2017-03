20% doanh nghiệp châu Âu cân nhắc rời Việt Nam

Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố kết quả cuộc khảo sát lần thứ 12 về Chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu hàng quý được thực hiện vào tháng 8/2013.



Trong khảo sát lần này, EuroCham đã đặt câu hỏi về sự ảnh hưởng sự gia tăng vai trò của ASEAN đối với kế hoạch kinh doanh và việc ra quyết định của doanh nghiệp. Kết quả cho thấy, khoảng 20% doanh nghiệp phản hồi đã cân nhắc việc chuyển công việc kinh doanh sang thị trường ASEAN khác trong 6 tháng vừa qua.



“Đây là một dấu hiệu cho thấy sự thất vọng về môi trường kinh doanh hiện tại và sức cạnh tranh đang gia tăng của các thị trường khác trong khu vực”, báo cáo của EuroCham đánh giá.



Đánh giá về vị thế của Việt Nam trong bối cảnh kinh doanh khu vực, 45% các doanh nghiệp đã cho rằng, các thị trường ASEAN khác là điểm đến tốt hơn Việt Nam, 37% đánh giá môi trường kinh doanh tại Việt Nam ở mức trung bình và chỉ có 18% nhận xét, Việt Nam có môi trường kinh doanh trong nhóm dẫn đầu khu vực.



Chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam trong mắt các doanh nghiệp châu Âu qua đợt khảo sát lần này vẫn tiếp tục duy trì mức trung bình, trong đó, số lượng đánh giá tiêu cực đã tăng từ 25% của quý trường lên 28%.



Trong khi tỷ lệ các doanh nghiệp hy vọng tăng đầu tư tại Việt Nam đã giảm 8% so với quý trước còn 34% thì số doanh nghiệp cho rằng sẽ giảm đầu tư đã tăng lên 21% từ mức 19% ở quý trước.



Dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã được kiềm chế và kiểm soát trong 8 tháng đầu năm, nhưng các doanh nghiệp châu Âu vẫn lo ngại lạm phát sẽ quay trở lại. Có tới 43% phản hồi quan ngại lạm phát có thể tác động đáng kể, thậm chí là đe dọa đến công việc kinh doanh của họ.



Ngoài ra, cũng có những hoài nghi về triển vọng kinh tế vĩ mô. Nếu quý trước chỉ có 48% phản hồi dự đoán về sự suy thoái của môi trường kinh tế vĩ mô thì quý này, số lượng phản hồi về tình hình kinh tế vĩ mô đã trở nên xấu hơn (chiếm 60%).



Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund nói: “Điều đáng suy ngẫm là chỉ số môi trường kinh doanh không tiếp tục tăng và duy trì ở mức trung bình. Ngay cả khi nhiều doanh nghiệp đã hoạt động ở đây một thời gian dài thì điều đáng lo ngại là nhiều doanh nghiệp nhận thấy các thị trường ASEAN khác là những điểm đến kinh doanh tốt hơn và tiềm năng hơn”.



Và do vậy, Việt Nam cần tiếp tục và tăng cường các nỗ lực nhằm cải thiện các vấn đề cơ cấu cơ bản của nền kinh tế cũng như đảm bảo một hiệp định thương mại tự do bền vững và khả thi.





Theo Bích Diệp (DT)