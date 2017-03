25% doanh nghiệp nữ đang gặp nhiều thách thức

Vào ngày 22-3 tới đây sẽ diễn ra Diễn đàn quốc tế Phát triển kinh doanh thành công xuyên biên giới do Hiệp hội Nữ doanh nhân TP.HCM (HAWEE) phối hợp cùng Câu lạc bộ các doanh nghiệp dẫn đầu (LBC) tổ chức.

Diễn đàn quốc tế sẽ mang đến nhiều thông tin về điều kiện cần và đủ để phát triển kinh doanh xuyên biên giới thành công cho doanh nghiệp; cơ hội và lợi thế trong thị trường quốc tế, những thay đổi có thể có trong môi trường kinh tế chính trị toàn cầu; thị trường ngách cho doanh nghiệp do nữ lãnh đạo…



Doanh nghiệp do nữ làm chủ đã và đang đối mặt với nhiều thách thức về năng lực cạnh tranh.

Theo ban tổ chức, kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA), cộng đồng ASEAN… Các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó 25% là doanh nghiệp do nữ làm chủ, đã và đang đối mặt với nhiều thách thức về năng lực cạnh tranh. Do đó, diễn đàn sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp do nữ làm chủ có thể cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, hiểu rõ thị trường, khai thác nội lực… để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.