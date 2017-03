26 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ

Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương, cho biết: Sau hơn hai năm gia nhập WTO, xuất nhập khẩu năm 2008 tăng kim ngạch khoảng 24% so 2007, 2009 tăng khoảng 28% so với năm 2008. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt khoảng 150 tỉ USD/năm, tương đương hơn 160% tổng GDP của cả nước.

Theo bộ trưởng Vũ Huy Hoàng riêng 2009, mặc dù nhiều khó khăn do khủng hoảng nhưng khối lượng xuất khẩu bình quân các mặt hàng chủ lực vẫn tăng 10%. Tuy có điều không may là do giá cả thế giới xuống thấp, chỉ bằng 50% so với năm 2008 nên kim ngạch xuất khẩu năm 2009 sút giảm khoảng 9%. Đặc biệt là các nền kinh tế lớn suy giảm khoảng 20% thì với những kết quả đạt được như trên cho thấy những nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp và ngành hàng.

Hiện nay có 26 nền kinh tế công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ. Đây là kết quả hết sức tích cực. Điều này mang lại nhiều thuận lợi cho hàng Việt Nam xuất khẩu mà không bị các rào cản kỹ thuật của các đối tác kinh tế đó” - ông Hoàng nhấn mạnh.

Một trong những thành công lớn trong hai năm qua, theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là Việt Nam đã ký kết nhiều hoạt động thương mại tự do song phương và đa phương, trong đó có hiệp định ký với đối tác quan trọng trong khu vực như Trung Quốc, New Zealand, Ấn Độ, Nhật Bản... Đây là đối tác đầu tư hàng đầu của chúng ta và cũng vừa là đối tác thương mại, cung cấp nguồn ODA rất lớn cho Việt Nam, mang lại rất nhiều thuận lợi cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có rất ít các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng được các lợi thế mà các hiệp định ký kết mang lại. Đơn cử như khu mậu dịch tự do ASEAN chỉ có khoảng 15%-20% doanh nghiệp trong nước tận dụng lợi thế về thuế quan, xuất xứ hàng hóa... Trong khi đó, các doanh nghiệp các nước trong khối ASEAN thì tận dụng được các lợi thế này rất tốt. Họ đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Còn các doanh nghiệp của chúng ta lại đi tìm các thị trường xa xôi, chi phí lớn và có không ít rủi ro.

LÊ THANH