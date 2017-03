3 máy rót than sập đổ do lốc mạnh, thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Một cơn lốc cực mạnh ập đến bất ngờ kèm theo mưa lớn vào lúc 15g ngày 6-8 trên địa bàn thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã làm 3 máy rót than đặt tại Cảng Cửa Ông thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) bị sập đổ hoàn toàn.

Rất may, sự cố này không có thiệt hại về người. Ước thiệt hại ban đầu lên tới hàng chục tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, cơn lốc ập đến đúng lúc cả 3 máy đang hoạt động. Hậu quả, cả 3 máy rót than xô mạnh vào nhau rồi sập đổ. Trong 3 máy này, có 2 máy sản xuất tại Nhật Bản, tốc độ rót 800 tấn/giờ, được Tuyển than Cửa Ông lắp đặt từ năm 1985; máy còn lại sản xuất tại Đức, tốc độ rót 1.600 tấn/giờ, lắp đặt và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2007. Công ty Tuyển than Cửa Ông là một doanh nghiệp chuyên làm nhiệm vụ sàng tuyển, chế biến than lớn nhất trong TKV, với sản lượng hàng năm chiếm khoảng 60% sản lượng toàn ngành. Sự cố này đã làm ngưng trệ toàn bộ hoạt động của Tuyển than Cửa Ông trong những ngày tới. Hiện, Tuyển than Cửa Ông đang tập trung khắc phục sự cố. <P>Theo TTXVN </P>