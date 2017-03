30% vỏ bình gas giả nhãn hiệu

“Thị trường sản xuất, kinh doanh gas hiện rất lộn xộn mà lại thiếu khung pháp lý quản lý” là nhận định được đưa ra tại diễn đàn của cộng đồng doanh nghiệp gas do Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) tổ chức hôm qua (11-12).

Theo ông Võ Văn Quyền - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), có hai nguồn cung cấp gas chính là gas do nhà máy Dinh Cố sản xuất (hơn 30%) và gas nhập khẩu (hơn 60%). Vài năm gần đây, thị trường gas trong nước phát triển nhanh, mức tiêu thụ tăng khoảng 10%/năm. Năm 2008, nhu cầu tiêu dùng gas trên toàn quốc lên tới gần một triệu tấn, cả nước có khoảng 70 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gas với hơn 5.000 đại lý, riêng Hà Nội có 800 đại lý, TP.HCM có 1.500 đại lý.

Các doanh nghiệp cho rằng bất cập là việc quản lý, kiểm soát chất lượng vỏ bình gas rất khó khăn. Nạn kinh doanh gas giả, sang chiết trái phép, nhái nhãn mác, nhập khẩu bình gas cũ, cạnh tranh không lành mạnh diễn ra phổ biến. Chỉ có 40 trong số 70 công ty kinh doanh gas đăng ký nhãn hiệu vỏ bình. Còn lại tới 30% số lượng vỏ bình gas cung cấp ra thị trường là giả nhãn hiệu.

Ông Trần Trung Chính, Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Khí hóa lỏng Việt Nam cho rằng mức xử phạt các hành vi vi phạm trong kinh doanh gas lại quá nhẹ, không đủ răn đe so với lợi nhuận thu được. Với lượng bình gas bị trốn thuế khoảng 20%-30%, nhà nước thất thu tới 80 tỷ đồng/năm. “Riêng năm 2008, cả nước đã xảy ra 42 vụ cháy nổ do gas, làm chết một người, bị thương năm người, thiệt hại tới hai tỷ đồng tài sản” - ông Trần Viết Chính, Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an), nói.

Bộ Công thương đang soạn thảo nghị định về kinh doanh gas để Chính phủ ban hành vào đầu năm 2009. Nghị định này sẽ tạo hành lang pháp lý về sản xuất, kinh doanh gas cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm an toàn, ổn định cả về nguồn và giá bán...