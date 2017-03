34 doanh nghiệp được 'giải oan' nợ thuế

Các DN ở TP.HCM có Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (2-4-6 Đồng Khởi), Công ty Cổ phần Thế giới Di động, Công ty Cổ phần Thế giới Số, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam, Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Truyền thông Đất Việt VAC, Công ty TNHH May thêu giày An Phước, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam, Công ty TNHH Tấn Trường... Các DN không nợ thuế nhưng đã bị “bêu tên” mang nợ từ 2,8 tỉ đồng đến 84 tỉ đồng.



Tại Hà Nội có 8 DN được “giải oan” là Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty CP Xây lắp Điện 1, Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện, Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 1...

Có 1 DN tại TP.HCM và 27 DN tại Hà Nội được chỉnh lại số thuế cho chính xác. Số thuế có giảm nhưng số nợ thuế vẫn trên 2 tỉ đồng, vẫn thuộc nhóm DN nợ thuế lớn.

Cũng theo thông tin từ website Tổng Cục Thuế, việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ đọng thuế là giải pháp đúng đắn, hiệu quả. Ngay sau khi danh sách doanh nghiệp nợ thuế được công bố, đã có không ít các DN trong danh sách công khai nợ thuế cũng như các DN nằm ngoài danh sách đã chủ động nộp ngay số thuế còn nợ vào NSNN.

Tuy nhiên, ngay sau khi danh sách doanh nghiệp nợ thuế được công bố, Cục thuế một số địa phương như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội… và Tổng cục Thuế đã nhận được thông tin phản hồi của một số doanh nghiệp về việc kết xuất số nợ thuế chưa chính xác. Trên cơ sở những thông tin phản hồi đó, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo Tổng cục Thuế thực hiện rà soát, đối chiếu, xác định chính xác số tiền thuế nợ thuế của doanh nghiệp và trả lời ngay cho doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục thuế địa phương tiếp tục rà soát đối chiếu số nợ thuế với từng doanh nghiệp để xác định số liệu chính xác. Trường hợp phát hiện sai lệch về số liệu thì kịp thời điều chỉnh số liệu, tránh để những trường hợp sai sót đáng tiếc xảy ra.

Danh sách theo file đính kèm:

Tổng hợp danh sách người nộp thuế có số tiền nợ thuế lớn đến ngày 30/6/2015 điều chỉnh (TP. HCM)

Tổng hợp người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn đến ngày 30/6/2015 loại ra khỏi danh sách (TP.HCM)

Tổng hợp danh sách người nộp thuế có số tiền nợ thuế lớn đến ngày 30/6/2015 điều chỉnh (Hà Nội)

Tổng hợp người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn đến ngày 30/6/2015 loại ra khỏi danh sách (Hà Nội)