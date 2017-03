4 cách giảm phí thường niên thẻ tín dụng

Không ai muốn trả phí thường niên khi sử dụng thẻ tín dụng nhưng thực tế lại không như vậy. Liệu có cách nào tránh hoặc giảm thiểu được loại phí này. Trên thực tế là có và rất nhiều chủ thẻ đã thành công trong việc này.









Theo Nguyễn Tâm (VNE/ Blog Credit)



Tránh phí thường niên phải được bắt đầu ngay từ khi bạn nộp giấy tờ xin được cấp thẻ tín dụng. Một số loại thẻ có thể miễn phí thường niên trong 1-2 năm đầu sử dụng cho thành viên mới.Nếu không thể tránh được, bạn hãy có kế hoạch phù hợp với giảm thiểu tổn thất từ phí thường niên. Lựa chọn loại thẻ được sử dụng phổ biến và có tích điểm thưởng là một cách tốt. Ví dụ, hãng JP Morgan Chase đang cung cấp loại thẻ Southwest Airlines Rapid Rewards Plus Visa với mức phí 69 USD một năm. Khách hàng sẽ tích lũy 50.000 điểm nếu sử dụng 2.000 USD trong vòng 2 tháng bằng loại thẻ này. 50.000 điểm có thể đổi thành 800 USD và mức phí 69 USD sẽ khá nhỏ so với nguồn thu này.Nhiều chủ thẻ tín dụng thường nghĩ rằng mức phí này luôn cố định. Thực tế không hẳn như vậy. Ngân hàng đã phải bỏ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đôla vào việc quảng cáo, marketing để có được một khách hàng, do đó, họ không muốn bạn ngừng sử dụng thẻ. Trước khi chấp nhận mức phí mới, bạn hãy gọi điện tới ngân hàng phát hành thẻ, đề nghị họ giảm phí.Trong cuộc trao đổi, hãy đề cập đến việc bạn muốn hủy thẻ và chuyển sang một ngân hàng khác. Bạn có thể được mời nói chuyện với bộ phận đặc biệt để giữ bạn ở lại với ngân hàng. Trường hợp hoàn hảo nhất, ngân hàng sẽ miễn phí thường niên hoặc hoàn một phần tiền, tích điểm thưởng cho bạn.Nếu ngân hàng từ chối đàm phán về mức phí thường niên, bạn có thể ngừng sử dụng thẻ và nói chương trình khuyến mại ban đầu là một trò lừa bịp. Sau đó chuyển qua sử dụng thẻ của ngân hàng khác. Phải làm sao trong trường hợp bạn cảm thấy "nhớ" chiếc thẻ cũ? Một số ngân hàng sẽ rất vui mừng nếu khách hàng trở lại bằng việc trao thưởng khi đăng ký, nhưng bạn phải đợi khá lâu, từ 12 đến 18 tháng.