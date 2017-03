5 Bộ cùng phối hợp ngăn chặn bút bi 'ma thuật'

Theo Bộ Tài chính, gần đây, cơ quan hải quan tiếp tục phát hiện, bắt giữ mặt hàng bút bi loại xóa được chữ viết bằng cách gia nhiệt. Nếu thiết bị này được sử dụng rộng rãi trên thị trường sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ khẩn trương ban hành chính sách quản lý đối với mặt hàng nhạy cảm nêu trên.



Một loại bút bi có khả năng xoá được chữ viết khi gặp nhiệt độ cao. (Ảnh minh họa: KT)

Trong thời gian chờ chính sách quản lý của các bộ, ngành, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan địa phương không giải quyết thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng nhạy cảm này, đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng các trường hợp đăng ký nhập khẩu.

Trước đó, đầu tháng 4/2015, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh TP HCM đã phát hiện một doanh nghiệp nhập khẩu 200 chiếc bút bi loại có thể xóa được bằng tẩy hoặc hơ nóng (trên thị trường thường gọi là bút bi “ma thuật”).

Loại bút bi đó nhìn bề ngoài không khác gì so với bút bi bình thường, tuy nhiên sau khi viết trên giấy, chỉ cần dùng bật lửa hơ nóng nhẹ dưới mặt trang giấy hoặc dùng đầu tẩy của bút là có thể xóa hoàn toàn nội dung đã viết. Doanh nghiệp nhập lô hàng 200 chiếc bút bi “ma thuật” nói trên sau đó đã phải tái xuất lô hàng, không được phép nhập vào Việt Nam./.