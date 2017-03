5 công ty bán hàng đa cấp bị phạt gần 1,4 tỉ đồng

Cụ thể, các công ty bị xử phạt bao gồm Công ty CP Visi Việt Nam, Công ty TNHH Phong cách sống kim cương Việt Nam, Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam, Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam.





Các công ty này vi phạm một số quy định như bán hàng đa cấp tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; cung cấp thông tin sai lệch về bao bì và hàm lượng thành phần của sản phẩm; không thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia; ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện...







Trước đó, Cục Quản lý cạnh tranh cũng đã xử phạt đối với bốn công ty bán hàng đa cấp, là Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam, Công ty TNHH Best World Việt Nam, Công ty TNHH MTV Herbalife và Công ty TNHH MTV Naturally Plus Việt Nam do vi phạm một số quy định trong kinh doanh.



Như vậy, theo quyết định xử phạt của Cục Quản lý cạnh tranh, chỉ trong chưa đầy một tháng, số công ty bán hàng đa cấp bị xử phạt đã lên đến chín công ty.