5 mẫu ô tô bán 'đắt như tôm tươi' trong tháng 3-2017

Theo số liệu thống kê mới nhất vừa được HIệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 3-2017, toàn thị trường ô tô Việt Nam bán ra gần 27.000 xe ô tô mới các loại, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, xe du lịch chiếm gần 17.000 xe, còn lại hơn 8.000 xe thương mại và gần 2.000 xe chuyên dụng.

So với tháng 2-2017, doanh số xe du lịch tăng 67%, xe thương mại tăng 31% và xe chuyên dùng tăng 45%. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 18.388 xe, tăng 35% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.484 xe, tăng 114% so với tháng trước. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 3-2017 tăng 8% so với cùng kì năm ngoái.

Toyota Vios Tiếp tục dẫn đầu thị trường với doanh số ấn tượng 1.415 Xe, tăng nhẹ 6%. Cộng dồn 3 tháng đầu năm nay, Vios đạt doanh số hơn 4.100 xe vững chắc ở ngôi vị số 1 với doanh số trung bình gần 1.200 xe mỗi tháng. Trong tháng 4 này, khách mua Vios tiếp tục được giảm giá khoảng 20 triệu đồng với tất cả các phiên bản, chưa kể quà tặng của đại lý.



Thị trường ô tô tiếp tục tăng trưởng dù tâm lý khách hàng có phần chững lại

Vị trí thứ 2 vẫn là người anh em của Innova với 1.107 xe dù giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên tính chung cả quý I, doanh số Innova đạt gần 3.200 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mẫu xe bán tải ăn khách Ford Ranger vẫn giữ vững phong độ và đạt doanh số 1014 Xe. Tính chung 3 tháng đầu năm, Ranger có doanh số tương đương cùng kỳ năm ngoái với gần 3.200 xe bán ra.

Kia Morning kịp lấy lại phong độ của mình khi chiếm vị trí thứ 4 với 1.002 xe, tính ba tháng đầu năm 2017, mẫu xe này đã bán ra thị trường hơn 2.800 xe.

Xếp cuối cùng trong danh sách là mẫu SUV đa dụng Toyota Fortuner với 982 xe. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Toyota Fortuner luôn ở trong tình trạng cháy hàng và đây là nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng khách mua xe suốt nhiều tháng qua bị ép lắp thêm phụ kiện từ 30-70 triệu đồng. Tính ba tháng đầu năm 2017, Fortuner bán ra hơn 3120 xe.