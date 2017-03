6 nước ASEAN miễn thuế hoàn toàn từ tháng 1-2010

Tổng thư ký ASEAN, ông Surin Pitsuwan đánh giá đây là kết quả của các nỗ lực tự do hóa kể từ khi Khu vực thương mại tự do ASEAN bắt đầu có hiệu lực vào năm 1992, và là bằng chứng cho thấy ASEAN đã đi đúng con đường hướng tới mục tiêu tự do thuế quan trong bối cảnh cả thế giới đang đấu tranh chống chủ nghĩa bảo hộ.

Năm 2008, tổng giá trị GDP của toàn ASEAN đạt 1.504 tỉ USD, gần gấp đôi so với năm 2003. Trao đổi thương mại nội khối đạt 1.710 tỉ USD năm 2008 so với mức 824 tỉ USD năm 2003. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực đã tăng từ mức 24 tỉ USD năm 2003 lên 60 tỉ USD năm 2008.

Theo TTXVN