6 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 20%

Theo Bộ Công Thương, mặc dù một số chỉ tiêu vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng GTSXCN, xuất khẩu trong 6 tháng sụt giảm nhưng tổng mức bán lẻ vẫn giữ mức độ tăng trưởng ổn định và cao hơn năm trước, trung bình khoảng 2%/tháng.

Kết quả đó được đánh giá là do tác động tích cực của các biện pháp điều hành của Chính phủ. Nhất là việc Chính phủ nhanh nhậy chuyển hướng từ biện pháp kiềm chế lạm phát trong năm 2008 sang kích cầu đầu tư và tiêu dùng ngay từ đầu năm 2009 nhằm ngăn chặn đà suy giảm kinh tế.

Nhìn chung, sức mua và tiêu dùng toàn xã hội trong các tháng đầu năm 2009 tiếp tục tăng cao hơn so với cùng kỳ 2008. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn, do xu hướng cắt giảm chi tiêu trong dân cư và đầu tư của doanh nghiệp nên trong các tháng giáp đầu năm (tháng 1 và 2/2009) sức tiêu thụ không tăng. Nhưng từ tháng 3 trở lại đây, do tác động của các gói kích cầu và các chương trình khuyến mại, giảm giá, tổng mức bán lẻ dịch vụ và hàng hóa bắt đầu tăng trở lại.

Nhiều mặt hàng thiết yếu trên thị trường như sắt thép, xi măng, phân bón, lương thực, hàng tiêu dùng, thực phẩm… sức mua đã nhích lên, tồn kho giảm mạnh.

Điều này cho thấy dấu hiệu ban đầu của sự hồi phục kinh tế trước các biện pháp kích cầu của Chính phủ. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh