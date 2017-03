60% doanh nghiệp FDI than lỗ

Theo bà Minh, bộ LĐ-TB&XH vừa kết thúc cuộc điều tra khảo sát về tiền lương, thưởng đối với 1.700 doanh nghiệp FDI đóng tại 17 tỉnh, thành phố thuộc khu vực kinh tế trọng điểm. Theo đó, phần lớn các doanh nghiệp cho rằng kinh doanh thua lỗ do tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động. Từ đó kéo theo tình trạng lương, thưởng của người lao động tại các doanh nghiệp này không được cải thiện là bao so với năm ngoái. Mức lương chỉ tăng chút ít do chính sách tăng lương tối thiểu của Nhà nước.

Bà Minh cũng cho biết trong tuần tới Bộ sẽ công bố kết quả kiểm tra tiền lương tại EVN và báo cáo mức thưởng tết của 63 tỉnh, thành.

BẢO PHƯỢNG