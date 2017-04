600 triệu đồng, sở hữu căn hộ sắp hoàn thiện ở quận 6

Đây là cột mốc quan trọng, bước đầu khẳng định cam kết của nhà phát triển dự án, công ty Gotec Land nhằm tiến đến giai đoạn hoàn thiện và bàn giao nhà cho khách hàng vào quý IV năm nay.

Cơ hội tiếp cận căn hộ sắp hoàn thiện



Gotec Land vừa làm lễ cất nóc dự án Summer Square vào ngày 14-4 vừa qua



Nằm ngay mặt tiền đường Tân Hòa Đông, một trong những tuyến đường quan trọng và sầm uất của khu vực Chợ Lớn (quận 5, 6 thuộc phía Tây TP.HCM) nhưng mật độ xây dựng tại khu căn hộ Summer Square được khống chế ở mức thấp nhất để đảm bảo không gian sống cho cư dân.

Theo đó, với quy mô 18 tầng, chủ đầu tư dự án Summer Square chọn cách bố trí 8 căn hộ/sàn, sử dụng 3 thang máy thương hiệu Kone của Thụy Điển. Việc bố trí như Summer Square tạo ra không gian sống thông thoáng, đảm bảo sự riêng tư cho cư dân và lưu thông nội khu dễ dàng.

Ngoài ra, Summer Square còn dành hơn 50% diện tích khuôn viên cho mảng xanh và tích hợp đầy đủ tiện ích nội khu không khác gì tiêu chuẩn của một dự án cao cấp như hồ bơi trên không, cà phê vườn treo, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, nhà trẻ, phòng gym, spa… và siêu thị Auchan (Pháp) ngay tầng trệt của khu căn hộ.

Với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện (kết nối dễ dàng với các quận trung tâm thông qua nhiều tuyến đường lớn như Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, Đại lộ xuyên tâm Võ Văn Kiệt), cư dân của Summer Square dễ dàng tiếp cận và sử dụng các tiện ích hiện đại lẫn truyền thống trong khu vực chỉ trong vòng 5 - 10 phút di chuyển, như chợ Tân Hòa Đông, Chợ Bình Tây, Chợ Lớn, Co.opMart Phú Lâm, công viên Phú Lâm, Galaxy Kinh Dương Vương, Aeon Mall Bình Tân, Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-la, Bệnh viện Quốc tế Thành Đô, bến xe miền Tây, phố ẩm thực đêm Phú Lâm, nhà hàng McDonald’s, hệ thống trường học từ mẫu giáo đến đại học…

Tài sản “dễ mua, dễ sở hữu”

Khách hàng mua căn hộ Summer Square chỉ cần thanh toán 10% là đã ký hợp đồng với chủ đầu tư và thanh toán đến 45% (khoảng 600 triệu đồng) là đã nhận ngay căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Phần còn lại, khách hàng có thể thanh toán dần thông qua việc chọn lựa các hình thức linh hoạt mà chủ đầu tư đưa ra, tùy vào khả năng chi trả.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện tối đa cho khách hàng, Gotec Land đã hợp tác cùng Vietinbank hỗ trợ gói vay vốn lên đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi thời hạn 20 năm. Nếu chọn hình thức vay vốn, khách hàng chỉ cần khoản tích lũy ban đầu 450 triệu đồng và mức thu nhập bình quân từ 12 - 18 triệu đồng/tháng (tùy vào người độc thân hoặc đã có gia đình) là đã sở hữu được nhà thành phố lẫn tài sản bất động sản có giá trị gia tăng cao trong tương lai.



Hồ bơi trên không – một tiện ích độc đáo tại Summer Square



Về ưu thế của khu căn hộ Summer Square, khách hàng Đoàn.V.Phương cho biết, dù hiện nay, khu Tây Sài Gòn được đánh giá là nơi dẫn đầu về nguồn cung căn hộ (với mức giá dưới 2 tỷ đồng) trên địa bàn TP.HCM nhưng Summer Square là dự án hiếm hoi được bàn giao trong năm nay.

Báo cáo chuyên đề về đánh giá sự tác động của tuyến Metro lên thị trường bất động sản do CBRE Việt Nam tiến hành cho thấy, khi các tuyến tàu điện đi vào hoạt động, giá đất của khu vực cách ga tàu trong vòng mười phút đi bộ có thể tăng 10 - 20% so với giá đất ở các khu vực khác. Trong khi kinh nghiệm từ một số quốc gia cũng thể hiện, giá bán nhà tại những nơi gần hệ thống giao thông công cộng thường có giá trị cao hơn từ 6 - 45% so với khu vực không sở hữu ưu thế này.

Còn với tình hình hiện tại, khách hàng muốn có thu nhập ổn định từ hoạt động cho thuê, căn hộ Summer Square vẫn được xem là lựa chọn đáng để “xuống tiền”, bởi giá cho thuê căn hộ ở vị trí gần kề (diện tích từ 49 - 54m2) cũng đã chạm mức bình quân 8-10 triệu đồng/tháng, ông Đoàn.V.Phương phân tích.

