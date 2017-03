77 doanh nghiệp Hà Nội nợ 1.800 tỷ đồng tiền thuế

Trong đó, số nợ đọng do các phòng kiểm tra thuế số 1,2,3,4,5,6 quản lý rất cao, ở mức từ 47 tỷ đến trên 811 tỷ đồng. Trong số 77 doanh nghiệp đang nợ đọng tiền thuế của nhà nước, có doanh nghiệp nợ thuế lên tới hàng trăm tỷ đồng.



Doanh nghiệp hiện đứng đầu danh sách nợ thuế tại Hà Nội là Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long với số thuế nợ lên tới gần 283 tỷ đồng. Tiếp đó là các Công ty Cổ phần Cầu 12-Cienco 1 với số tiền nợ đọng tới hơn 81 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội với trên 70 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cavico cầu hầm nợ hơn 68 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện tử Công nghiệp Việt Nam nợ hơn 52 tỷ đồng và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây lắp và Vật liệu công nghiệp với trên 34 tỷ đồng nợ thuế.



Thống kê do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội công bố mới đây cho thấy, trong bối cảnh nền kinh tế 8 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chỉ đạt 93,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khả năng, số thu ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội cả năm 2013 sẽ hụt so với dự toán được giao. Tuy nhiên, thành phố Hà Nội vẫn bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và chi phục vụ an sinh xã hội theo đúng kế hoạch.



Thành phố Hà Nội cũng đã thực hiện giãn, giảm, miễn 2.677 tỷ đồng tiền thuế cho người dân, doanh nghiệp. Việc các doanh nghiệp nợ đọng thuế với số lượng lớn sẽ khiến công tác chi ngân sách của thành phố Hà Nội những tháng cuối năm gặp nhiều khó khăn.





Theo Anh Tùng (TTXVN)