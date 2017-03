8 nhà thầu sẽ tham gia đấu thầu

Trước đó, Chính phủ đã có văn bản 1195/QĐ-TTg về việc chỉ định TCty Lắp máy VN (Lilama) tiếp tục làm tổng thầu Dự án Uông Bí mở rộng 2 và yêu cầu EVN (chủ đầu tư) và Lilama (nhà tổng thầu EPC Dự án điện Uông Bí mở rộng 1) đàm phán hợp đồng dự án trên.

Theo ông Vũ Văn Định - Phó TGĐ Lilama: Do giá thiết bị, sắt thép, nhiên liệu, nhân công... tăng nhiều, nên Lilama đã chào giá Dự án Uông Bí mở rộng 2 là 308 triệu USD, cao hơn 41 triệu USD so với Dự án điện Uông Bí mở rộng 1 đã ký cách đây hơn 4 năm. Tuy nhiên, EVN đã có văn bản huỷ chỉ định thầu gói thầu EPC dự án trên, với lý do chỉ chấp nhận giá chào thấp hơn hoặc bằng giá Uông Bí mở rộng 1.