90% mẫu sữa tươi trôi nổi có dư lượng kháng sinh

Còn đối với doanh nghiệp (DN) mạnh ai nấy làm. Đó là những ý kiến băn khoăn nêu ra tại hội thảo “Quy hoạch phát triển ngành sữa Việt Nam đến năm 2020, xét đến năm 2025” do Bộ Công thương tổ chức ngày 27-11.



Các cơ quan chưa ăn ý với nhau

Về quản lý chất lượng sản phẩm, theo ông Phạm Văn Liêm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách công nghiệp (Bộ Công thương), một số DN chạy theo lợi nhuận đã bán ra thị trường sản phẩm kém chất lượng, thành phần không đúng với công bố. Các DN lại lập lờ trong việc ghi nhãn mác cho sản phẩm nên dễ gây nhầm lẫn. Trong khi đó, việc kiểm định chất lượng sữa chỉ dừng lại ở việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, một số chỉ tiêu ghi trên bao bì mà chưa kiểm tra, chưa phân tích được chất lượng và hàm lượng các vi chất trong thành phần sữa. Các phòng thí nghiệm chưa có khả năng kiểm định đầy đủ những vi chất này. Việt Nam hiện chưa có quy chuẩn về tỉ lệ các chất bổ sung vi lượng DHA, ARA trong sữa.

Chất lượng sữa tươi phải được quản lý từ trang trại đến người tiêu dùng. Ảnh: HTD

Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa ăn ý, việc ai người nấy làm. Theo ông Phan Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương, hiện việc cấp phép ra đời cho một DN sữa là do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nhưng việc quản lý hoạt động của DN ấy lại do ngành y tế. Do đó, nhiều khi bộ, ngành quản lý về an toàn thực phẩm lại không biết có sự tồn tại của DN. Quy định của các bộ, ngành liên quan về hình thức xem ra rất chặt chẽ nhưng thực chất rất lỏng lẻo.

Đồng tình với ý kiến trên, ông Trần Minh Văn, Phó Tổng Giám đốc Vinamilk, cho rằng dường như Bộ Tài chính đang quá tải trong việc quản lý chất lượng vệ sinh an toàn đối với sữa.

Ông Liêm cũng tỏ ra lo ngại vì theo quy định, các cơ sở sản xuất phải tự công bố chất lượng sản phẩm và đăng ký chất lượng tại cơ quan quản lý nhà nước, tự kê khai điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh để được cấp phép... Các cơ quan quản lý sau khi duyệt bản công bố chất lượng thì coi như xong, không có sự kiểm tra, giám sát. DN muốn làm gì thì làm cho nên cứ có kiểm tra là có sai phạm. Phương thức quản lý chỉ dựa vào sự tự giác của nhà sản xuất dường như là không ổn.

90% mẫu sữa tươi trôi nổi nhiễm kháng sinh

Ông Lưu Văn Tân, Giám đốc Phát triển Công ty Friesland Campina, cho rằng chất lượng sữa phải được quản lý chặt chẽ từ trang trại đến người tiêu dùng. Sản phẩm sữa chắc chắn không thể đảm bảo nếu như con bò sữa ăn cỏ có thuốc trừ sâu, uống nước bị nhiễm khuẩn.

Ông Lê Đức Mạnh, Viện trưởng Viện Công nghệ Thực phẩm (Bộ Công thương), cũng lo ngại khi trên thị trường có nhiều sản phẩm sữa tươi. Số DN có quy trình chặt chẽ kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực tế, thời gian qua có đến 90% số mẫu sữa tươi trôi nổi trên thị trường được kiểm nghiệm là có chứa dư lượng kháng sinh.

“Trong công bố của thế giới, nếu sử dụng các sản phẩm có chất kháng sinh thì trong cơ thể luôn có chất kháng sinh, làm cho vi sinh vật nhờn thuốc. Một lúc nào đó, cơ thể chúng ta bị bệnh thì sử dụng thuốc không còn có tác dụng nữa. Sức đề kháng của cơ thể suy giảm nhiều. Nguyên nhân của thực tế trên là do giống bò sữa mà chúng ta đang nuôi chưa được quan tâm. Nguồn thức ăn cho bò sữa chưa được đảm bảo” - ông Mạnh khuyến cáo.

Để phát triển ngành sữa trong nước cũng như chất lượng sữa được đảm bảo, ông Mạnh cũng đề xuất ngành sữa cần quan tâm đến phát triển đàn bò sữa trong nước, tức là đảm bảo vùng nguyên liệu.

Đồng tình với ý kiến này, ông Lưu Văn Tân cho rằng nên chăng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo về quản lý chặt chẽ vấn đề chất lượng sản phẩm sữa, quy hoạch vùng nuôi bò... bởi ngành sữa đang thiếu nhạc trưởng. Theo chiến lược phát triển đàn bò sữa mà Chính phủ mới phê duyệt, có thể các địa phương lại sẽ ồ ạt đi nuôi bò sữa.

LÊ THANH