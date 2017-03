95 USD một thùng dầu

Đóng cửa sàn New York đêm qua, giá dầu giao tháng 10 chỉ còn 95,71 USD mỗi thùng, giảm 5,47 USD so với cuối tuần trước. Đây là mức thấp nhất kể từ 4/3. Trong ngày giao dịch, giá dầu có lúc chạm đáy 94,13 USD do giới đầu tư ồ ạt xả hàng sau những lo ngại về khủng hoảng tài chính Mỹ đang lan rộng.

Tính từ đỉnh cao hôm 11/7, dầu đã giảm trên 50 USD (35%).

Trên sàn London, dầu giao cùng kỳ hạn cũng chỉ còn 92,38 USD một thùng.

Ngân hàng đầu tư Lehman Brothers, tập đoàn tài chínhMerrill Lynch và những nhà đầu tư chiến lược khác trong thời gian qua góp phần không nhỏ vào việc phát triển thị trường hàng hóa, trong đó có dầu thô. Tuy nhiên, ngân hàng 158 tuổi này đã tuyên bố phá sản trong ngày hôm qua, còn tập đoàn tài chính hàng đầu Mỹ chịu sự thao túng của Bank of America.

Ảnh hưởng của cơn bão Ike tới hệ thống khoan, lọc dầu của Mỹ ngoài khơi không nhiều như lo ngại cũng là nhân tố khiến dầu rẻ hơn.

Mặc dù nội tại kinh tế Mỹ tiềm ẩn nhiều khó khăn nhưng đồng bạc xanh vẫn giữ đà tăng giá so với các ngoại tệ mạnh khác do thông tin không mấy khả quan về tăng trưởng kinh tế từ các nước Anh, Đức, Nhật trong tháng 8.

Các chuyên gia nhận định giá dầu sẽ còn tiếp tục hạ nhiệt do nhu cầu thế giới tiếp tục cắt giảm trong thời gian tới.