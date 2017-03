ADP dự báo lạm phát cả năm 6,5%

Dự báo này được điều chỉnh giảm so với mức 7,5% của dự báo hồi tháng 4. Sở dĩ, ADB có sự điều chỉnh này là do lạm phát giá lương thực giảm nhanh hơn so với dự kiến trước đó.

Về mức tăng trưởng cả năm, dự báo của ADB không thay đổi so với sáu tháng trước, GDP cả năm vẫn ở mức 5,2%. Còn GDP năm 2014 được dự báo sẽ tăng trưởng nhẹ. Tuy nhiên, ông Dominic cảnh báo: “Nếu không đẩy nhanh tiến độ cải cách cơ cấu đối với các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thì nền kinh tế của Việt Nam có thể phải đối mặt với một giai đoạn tăng tưởng yếu ớt kéo dài dưới mức 7% đến 8% đã đạt được trong giai đoạn 2002-2007”.

Theo đánh giá của ADB, hai vấn đề nổi cộm mà Việt Nam cần tập trung xử lý song song trong thời gian tới đó là vấn đề xử lý nợ xấu và tái cấu trúc DNNN. Về xử lý nợ xấu, ADB cho rằng mức độ cập vốn cho Công ty Quản lý Tài sản Việt Nam (VAMC) chắc hẳn không đủ để xử lý một lượng nợ xấu khổng lồ. Trong khi đó chưa rõ Chính phủ có bổ sung vốn cho công ty quản lý tài sản hay tái vốn hóa cho các ngân hàng thương mại quốc doanh. “Chẳng hạn như Vinashin vay ngân hàng một cách dễ dàng nhưng không có tài sản đảm bảo. Nếu có những trường hợp tương tự như vậy thì VAMC phải làm gì? Nếu xóa nợ cho DNNN và tái cấp vốn cho ngân hàng thương mại thì VAMC khó làm được” - ông Dominic Mellor băn khoăn. Vì vậy theo ADB, để VAMC hoạt động hiệu quả cần tăng vốn xử lý nợ xấu và tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại quốc doanh. Đồng thời tăng cường cơ sở pháp lý để xử lý các tài sản đảm bảo (chủ yếu là bất động sản) và thiết lập cơ chế định giá và đấu giá các khoản nợ xấu.

T.HẰNG