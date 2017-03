AGR: Giải trình lợi nhuận quý 3/2010 giảm 73%

Theo báo cái tài chính của AGR, doanh thu trong quý 3/2010 của công ty đạt 409,171 tỷ đồng, trong đó doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 9,83 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 170,73 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 228,58 tỷ đồng. Lũy kế doanh thu 9 tháng năm 2010 đạt 1.203,2 tỷ đồng.



Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 60,697 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 145,602 tỷ đồng.



AGR cho biết, có ba nguyên nhân làm do lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 163,8 tỷ đồng, tương ứng 73% (224,52 tỷ đồng) so với cùng kỳ là:



Một là, doanh thu hoạt động kinh doanh tăng 118 tỷ đồng, tương ứng 40,5% là do sự biến động tăng mạnh chủ yếu từ hoạt động Doanh thu tự doanh tăng 28 tỷ đồng và Doanh thu khác (Doanh thu hoạt động Mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết) tăng 105 tỷ đồng.



Hai là, trong cơ cấu chi phí quý 3/2010 chi phí dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán và dự phòng phải thu khó đòi ảnh hưởnng chính tới sự biến động của chi phí trong kỳ tăng so với cùng kỳ năm 2009 là 166,5 tỷ đồng, tương ứng 109%.



Ba là, sự tăng trưởng Chi phí lớn hơn Doanh thu so với cùng kỳ dẫn đến Lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 144 tỷ đồng (65%).



Bên cạnh đó, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong quý 3/2010 tăng 8,9 tỷ đồng so với cùng kỳ và chi phí thuế doanh nghiệp hoãn lại được điều chỉnh giảm 10,4 tỷ đồng, do đó lợi nhuận kế toán sau thuế giảm 163,8 tỷ đồng, tương ứng 73%.





