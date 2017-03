Ai làm giá vàng lên?

Trong vòng 5 ngày thượng tuần tháng 10 vàng nhanh chóng tăng từ 1.000 - 1.050 USD/ounce. Bừng mắt dậy, giá vàng trong nước từ 21 triệu đồng một lượng vọt lên 22, rồi 23 và 24 triệu đồng.



Vàng trong thế giới phẳng



Quy luật trái chiều vẫn lặp lại như một con ngựa chứng không cương: khi giá lên lại tấp nập mua vào, chứ ít bán ra. Tâm lý đó khiến thị trường vàng trong nước vượt cao hơn nhiều so với giá vàng kỷ lục của thế giới.



Ông Nguyễn Văn Chính, chủ một hiệu vàng lớn nhất chợ Bình Thới, TPHCM cho biết: “Tôi kinh doanh vàng gần 30 năm, chưa thấy khi nào người ta bán nhiều khi giá tăng cả”. Ông cho rằng “giá tăng bán kiếm lời” chỉ rất hiếm hoi.



Ông không bình luận về các sàn vàng vì ông cho rằng sàn vàng là hiện tượng mới và là nơi có thể đẩy giá cao hơn giá thế giới. Ông cho rằng thế giới ngày càng phẳng nên giá vàng tăng theo giá thế giới là tất yếu”. Có điều, tăng cao hơn như hiện nay là khó hiểu” - ông Chính nói.



Đô la Mỹ yếu



Các chuyên gia dự đoán vàng sẽ lên 1.100 USD vào cuối năm nay. Nhưng họ dựa vào đâu để đoan chắc như thế. Thứ nhất, họ cho rằng đô la Mỹ yếu và thứ hai là nguy cơ lạm phát tăng cao. “Đó là hai tác nhân chính của cơn sốt thị trường vàng hiện nay” - Joe Foster, nhà phân tích quý kim nổi tiếng thuộc Quỹ Van Eck Global, nói.



Đồng đô la Mỹ “bất hạnh” đã sụt giảm 0,6% so với đồng euro và 0,7% so với đồng bảng Anh. Chỉ số đô la Mỹ - thước đo giá trị đồng đô la lên xuống so với cả gói tiền tệ, đã giảm đến 10% kể từ tháng 3 năm nay. Đồng đô la Mỹ đã bị áp lực nặng khi nhà sản xuất nhôm Alcoa (mã số chứng khoán AA) và xếp hạng Fortune 500 bất ngờ công bố lợi nhuận cao khiến mức an toàn của cầu đô la không còn nữa.



Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam cũng nghĩ rằng đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục mất giá khi thâm thủng ngân sách của nền kinh tế lớn nhất toàn cầu tiếp tục cao và cộng đồng đầu tư quốc tế lũ lượt quay trở lại với những đồng tiền khác sinh lợi nhiều hơn, giữa những bài ca kinh tế thế giới đang hồi phục.



Nhưng nhà đầu tư lớn nhỏ của Việt Nam chúng ta không có nhiều cơ hội đối với những đồng tiền khác, cho nên họ thường chọn giải pháp an toàn là quay trở lại với vàng, khiến giá vàng trong nước thường tăng nhanh hơn và cao hơn giá vàng thế giới trên dưới 1 triệu đồng (gần với 55 USD). Nhà phân tích vàng nổi tiếng Foster nhận định: “Tình cảm với đồng đô la Mỹ xấu đi một cách quá nặng nề”.



Lo lạm phát cao



Vàng tăng giá mạnh cũng do mối lo lắng kéo dài về các nỗ lực kích cầu của Chính phủ sẽ làm lạm phát cao quay đầu lại. Trong bối cảnh đó vàng là tài sản tốt nhất có thể bảo toàn vốn so với những loại tài sản khác, kể cả bất động sản và ngoại tệ. “Mặc dù lạm phát chưa phải là vấn đề lúc này, nhưng nó có thể quay lại ở mức cao” - bà Kathy Lien, Giám đốc nghiên cứu tiền tệ của Global Forex Trading, cho biết. “Đó là lý do tại sao người ta lại đi ưu ái vàng”.



Khởi đầu cuộc chạy của vàng được kích lên bởi những quỹ đầu tư lớn và thị trường chín muồi với cú đẩy ngoạn mục gần đây: 1.050 USD/ounce. Cùng lúc đó, nhu cầu về vàng để làm hàng trang sức cũng yếu đi, khiến cho giá vàng tăng cao kỷ lục vì những người đầu cơ thu gom vàng thỏi. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng vàng tiếp tục tăng vì các chính sách tài chính của Mỹ và các chính phủ (trong đó có Việt Nam) khiến các nhà đầu tư có nhu cầu về vàng.



Đầu tư vàng, nên - không?



Joe Foster dự báo vàng có thể tăng đến 1.300 USD/ounce vào mùa xuân 2010. Nhưng lời khuyên của chúng tôi với bạn đọc là đầu tư vào vàng là đầu tư rủi ro theo kiểu “được ăn cả ngã về không”. Chính vì vậy phải thận trọng, nhất là nếu phải vay mượn để đầu tư. Nếu bạn muốn bảo toàn vốn thì không phải vấn đề lớn, nhưng dự báo - dù cho của một chuyên gia đáng tin cậy - cũng chỉ là dự báo. Nền kinh tế thế giới hiện nay chẳng khác gì “sự thay đổi khí hậu” toàn cầu rất khó đoán.





Theo TRẦN VĂN TUẤN ( Người Đô Thị)