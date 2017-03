Ấn Độ: Nguồn cung nguyên liệu mới cho ngành dệt may

Bộ cho rằng định hướng của ngành dệt may là không phụ thuộc vào nguồn cung duy nhất từ Trung Quốc, các doanh nghiệp (DN) dệt may đang hướng sang các nguồn cung khác từ khối các nước ASEAN, Ấn Độ. Ngày càng nhiều các DN dệt may Việt Nam hợp tác, đầu tư với các DN Ấn Độ trong lĩnh vực dệt nhuộm.

Trong khi đó kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại 11 tháng ước đạt 9,19 tỉ USD (tăng 23,0% so với cùng kỳ năm ngoái). Bộ Công Thương đánh giá kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày tăng trưởng mạnh chủ yếu do sự đóng góp của các DN FDI, khối DN trong nước chủ yếu là gia công. Theo Bộ, thời gian tới các DN trong nước cần nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu.

TÚ UYÊN