An Giang: Giá lúa rớt 200-400 đồng/kg

(PL)- Giá lúa tại An Giang đã liên tục giảm trong mấy tuần qua. Lúa IR 50404 thương lái mua tại nhà nông dân sáng 5-8 là 3.600 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so tuần trước. Lúa xuất khẩu như OM 2514, 4900 giá 3.730 đồng/kg, giảm hơn 300 đồng/kg so tuần trước.

Ông Hà Văn Công (xã Vĩnh Trường, huyện An Phú), người vừa bán lúa giá 3.730 đồng/kg, cho biết với giá lúa này thì nông dân cầm chắc lỗ bởi giá thành gần 4.000 đồng/kg lúa. Bà Võ Thị Hạnh, một thương lái, cho biết giá gạo trong mấy tuần qua liên tục giảm đã kéo giá lúa giảm theo. Bình quân mỗi tuần giá lúa giảm 200-400 đồng/kg. VĨNH SƠN