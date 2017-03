An Giang: Phân bón giảm giá

Phân DAP Trung Quốc có giá 22.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg, còn phân NPK Cò Pháp (20-20-15) thì đứng giá ở mức 17.600 đồng/kg.

Theo nhận định của các doanh nghiệp kinh doanh phân bón tại An Giang, nguyên nhân dẫn đến phân bón giảm sốt giá là do nhu cầu sử dụng của nông dân đã giảm mạnh. Kèm theo đó các đại lý cấp một bán cho đại lý cấp dưới giảm giá để trang trải nợ nần nên giảm giá bán. Sắp tới, giá phân bón có khả năng sẽ tiếp tục giảm do đã hết vụ mùa chính mà nông dân phải mua phân bón cho vụ lúa hè thu.