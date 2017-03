An Giang thí điểm mô hình liên kết chuỗi trong nuôi cá tra

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt dự án xây dựng mô hình liên kết chuỗi trong nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra từ nay đến hết năm 2012. Dự án đã chọn ba doanh nghiệp là Công ty Việt An, Công ty Thuận An và Công ty Agifish làm trung tâm thí điểm.

Phương thức liên kết là mỗi doanh nghiệp xây dựng một đề án liên kết chuỗi, trong đó tính đến tất cả mắt xích trong chuỗi giá trị từ nuôi cho đến chế biến, xuất khẩu. Trong từng mắt xích được đảm bảo bằng hợp đồng mua bán cá, cung ứng thức ăn có tính pháp lý chặt chẽ. Hợp đồng tính đến việc chia sẻ lợi nhuận cũng như rủi ro cho các bên trong chuỗi liên kết.

V.SƠN