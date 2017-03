Ảnh hưởng Brexit: Vàng tăng mạnh, chứng khoán ngừng rơi

Theo đó, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục đi lên, do kim loại quý này đang được xem là kênh trú ẩn an toàn với các nhà đầu tư. Tính đến cuối giờ chiều qua, giá vàng thế giới dao động ở ngưỡng 1.326 USD/ounce (tăng khoảng 7 USD/ounce so với hai ngày trước), tương đương 35,77 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cũng nối tiếp đà đi lên của giá vàng thế giới. Tại TP.HCM, giá vàng miếng SJC tăng khoảng 200.000 đồng/lượng so với hai ngày trước, hiện giá mua vào-bán ra ở mức 34,85-35,35 triệu đồng/lượng. So với trước thời điểm xảy ra sự kiện Brexit, giá vàng miếng SJC bán ra đã tăng thêm gần 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng nhẹ 5-10 đồng mỗi USD. Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào-bán ra ở mức 22.300-22.370 VNĐ/USD.

Riêng thị trường chứng khoán có sự đảo chiều khá ngoạn mục. Tâm lý nhà đầu tư đã bình tĩnh trở lại giúp thị trường giảm mạnh đà rơi. Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,5 điểm (+0,08%), đứng ở mức giá 621,27 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 107,96 triệu đơn vị, tương ứng 2.136,89 tỉ đồng.