Anh: Tỷ lệ ủng hộ chính phủ liên minh giảm mạnh

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do tờ Người bảo vệ của Anh thực hiện từ ngày 16-19/12, được công bố ngày 27/12, cho thấy tỷ lệ ủng hộ chính phủ liên minh giữa đảng Bảo thủ và đảng Dân chủ tự do tại nước này đã giảm mạnh kể từ khi chính phủ này lên nắm quyền hồi tháng Năm.



Trong số hơn 1.000 người được hỏi ý kiến, chỉ có 43% cho rằng hai chính đảng này đã đúng khi thành lập chính phủ liên minh, trong khi 47% không tán thành. Con số này trong cuộc thăm dò dư luận tương tự hồi tháng Năm lần lượt là 59% và 32%.



Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Công đảng, đảng đối lập chính ở Anh, đã lên tới mức cao trong vòng 3 năm qua là 39%, còn tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Bảo thủ của đương kim Thủ tướng David Cameron là 37%, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Dân chủ tự do chỉ là 13%, mức thấp trong vòng 5 năm qua.



Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Năm vừa qua, đảng Bảo thủ trung tả đã giành được phần lớn ghế trong Hạ viện, song không đủ để tự đứng ra thành lập chính phủ, do đó họ buộc phải liên minh với đảng Dân chủ Tự do về thứ ba.



Kể từ khi lên nắm quyền, chính phủ liên minh đã công bố một số biện pháp cắt giảm chi tiêu khắc khổ nhất ở Anh trong nhiều thập kỷ qua nhằm giải quyết mức thâm hụt ngân sách kỷ lục do chính phủ tiền nhiệm để lại./.





(TTXVN/Vietnam+)