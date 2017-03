ATM nhả vàng sắp tới Mỹ

Dự kiến sẽ có hai chiếc ATM mang tên Gold to go tới Mỹ trong tháng 11, cho phép khách hàng mua vàng theo giá gần sát thị trường.

Nhà sản xuất chưa tiết lộ chính xác địa điểm đặt máy. Song ông Thomas Geissler, CEO của hãng Ex Oriente Lux AG (đơn vị sở hữu bản quyền máy Gold to go) cho CNNMoney biết một chiếc sẽ nằm ở sòng bạc nổi tiếng của Las Vegas và một đặt tại khu nghỉ dưỡng của Florida. Cả hai nơi dự kiến đặt máy đã ký hợp đồng với nhà sản xuất. Đầu tuần sau, người ta mới chốt thời gian khai trương, nhưng nhiều khả năng sẽ là một ngày đầu tháng 11.

ATM Gold to go có thể nhả ra vàng miếng hoặc xu nặng tới 8 ounce. Cứ 10 phút một lần, ATM sẽ tự động cập nhật giá vàng giao ngay. Máy có khả năng nhả tới 100 miếng vàng mỗi ngày tùy vào nhu cầu giao dịch.

Mô hình ATM độc đáo này ra mắt công chúng năm ngoái giữa lúc cả thế giới còn đang quay cuồng trong cơn bão tài chính. Một trong những nơi sử dụng máy đầu tiên là Abu Dhabi, Munich và Madrid, với khoảng 20 chiếc đã được lắp đặt tại một số khách sạn, sân bay, cửa hàng. Dự kiến nhà sản xuất sẽ lắp thêm 20 chiếc nữa trong thời gian ngắn.

Hiện chỉ riêng thị trường Mỹ, đã có khoảng 250 yêu cầu đặt hàng gửi tới nhà sản xuất. Hãng Ex Oriente Lux AG cho biết phải cố gắng hết công suất để theo kịp nhu cầu. Sau khi lắp 2 máy ở Las Vegas và Florida, hãng hy vọng mở rộng sang New York, Dallas, Los Angeles và Minnesota.

"Chúng tôi muốn nhắm tới khách hàng giàu có và những người muốn trải nghiệm cảm giác có một chút vàng trong tay thay vì nắm giữ tiền giấy", Geissler, CEO của Ex Oriente Lux AG nói.

Tại Gold to go, khách hàng có thể rút những miếng vàng nhỏ nặng một, hai ounce để làm quà tặng, hoặc mua miếng lớn để itchs trữ.

Các chuyên gia khuyến cáo tính thanh khoản của loại vàng này rất kém. Khách hàng không thể "bán" lại chỗ vàng cho ATM nếu không muốn sở hữu nữa. Tuy nhiên, nhiều người đều đồng ý là Go to go đã đem lại một cách thức mua vàng mới mẻ cho thị trường.

Theo Kỳ Duyên (VNE)