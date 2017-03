“Ẩu”, “cả tin”: Dễ dính kiện phá giá, trợ cấp

“Việt Nam có thể thắng kiện” Giá thành nuôi cá tra, ba sa ở Indonesia cao gấp ba lần so với Việt Nam. . Thưa ông, mới đây, việc chọn Indonesia thay vì Bangladesh làm quốc gia thay thế điều tra đã làm tăng thuế chống bán phá giá cá tra, ba sa trong đợt điều tra lần thứ 8 (POR8) của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đối với DN xuất khẩu Việt Nam. Ý kiến của ông về vấn đề này? + Luật sư Matthew McConkey, Phụ trách bộ phận thương mại toàn cầu Công ty Luật Mayer Brown tại khu vực châu Á (ảnh): Trước hết, nói về việc DOC thay đổi quốc gia thay thế để điều tra, có thể có lý do lúc đầu họ chọn vài vùng nuôi cá tra ở Bangladesh nhưng thấy số liệu không đủ đại diện cho toàn ngành nên họ quay sang chọn Indonesia. DOC có quyền làm điều đó. Tuy nhiên, DOC chọn Indonesia làm quốc gia thay thế để điều tra chống bán phá giá cá tra Việt Nam là không hợp lý vì giá thành nuôi cá tra ở đây cao gấp ba lần giá thành nuôi cá Việt Nam. Ngoài ra, còn nhiều điểm không tương đồng như quy mô nuôi ở Việt Nam lớn, Indonesia còn phải nhập khẩu cá tra Việt Nam. Nếu hỏi tôi lý do DOC có ưu ái DN sản xuất trong nước hay không, tôi cho rằng có, nước nào chẳng muốn bảo vệ DN trong nước. Tuy vậy, DN Việt Nam hãy an tâm về sự công bằng của DOC. Họ làm việc theo đúng pháp luật và nếu bạn có đủ bằng chứng chứng minh mình đúng thì bạn sẽ thắng kiện. Bằng chứng là ở năm lần kiện chống bán phá giá trước đây, Việt Nam đều thắng kiện, đưa thuế về mức thấp - thậm chí bằng 0. . Vậy nay DN Việt Nam kháng kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ thì cần phải chuẩn bị những gì và khả năng chiến thắng có cao không? + Thông tin, số liệu là quan trọng nhất. DN phải cung cấp đầy đủ chi tiết cho luật sư các thông tin tài chính để họ chỉ ra được cách tính giá thành sản xuất cá tra Việt Nam của DOC là không chính xác. Kế đến, DN phải tìm cách cập nhật, tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn về ngành cá tra của Indonesia, cho thấy giá thành sản xuất cá tra nước này cao hơn Việt Nam, chứng minh sự khác nhau giữa ngành cá tra Indonesia so với Việt Nam. Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ rất am hiểu về chống bán phá giá, họ rất minh bạch thông tin nên nếu phía Việt Nam vững về chứng cứ, thông tin số liệu thì khả năng “lật ngược thế cờ” là rất cao. . Xin cảm ơn ông.