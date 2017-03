AVNET độc quyền phân phối máy in HP

Dòng sản phẩm máy in HP Laserjet Pro P1102 là bản nâng cấp của HP P1006, với những tính năng nổi trội, được thiết kế rất phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho một số người dùng chuyên biệt. Thao tác kích hoạt đơn giản, nhanh, đặc biệt là không cần phải cài đặt đĩa CD hay tải các phần mềm driver, không cần kết nối Internet, chỉ với ba thao tác ấn nút khởi động, kết nối cổng USB và in. Tốc độ in cực nhanh 19 trang/phút, HP Laserjet Pro P1102 có thể tiết kiệm 50% năng lượng. Công nghệ in đơn sắc và chip thông minh cho hình ảnh sắc nét. Khắc phục được những tiếng ồn gây khó chịu.

Nhân dịp năm mới, Avnet Việt Nam khuyến mãi tặng ngay mũ bảo hiểm khi mua máy in HP Laserjet Pro P1102 tại các hệ thống cửa hàng, đại lý của Avnet Việt Nam trên toàn quốc. Chương trình kết thúc vào ngày 31-3-2013.

B.HÀ