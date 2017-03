Ba cơ sở hạ lãi suất

Lý do thứ nhất là mức trần lãi suất tiền gửi 11%/năm là khá cao so với lạm phát dự báo của tháng 6-2012 và lạm phát kỳ vọng cả năm 2012 (khoảng 7%-8%). Mức lãi này cũng chênh lệch cao so với lãi suất huy động USD (khoảng 2%/năm) và mức tăng tỉ giá kỳ vọng (khoảng 2%-3%/năm).

Thứ hai, NHNN đồng thời quy định trần lãi suất huy động và trần lãi suất cho vay ngắn hạn nhưng đối với mỗi loại trần áp dụng đều có sự linh hoạt, đáp ứng yêu cầu điều hành theo chủ trương của Chính phủ. Ví dụ, lãi tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng sẽ do ngân hàng - khách hàng thỏa thuận. Đây cũng là một bước đi để tiến tới dỡ bỏ trần lãi suất tiền gửi trong thời gian tới.

Thứ ba, việc hạ trần lãi suất đảm bảo hài hòa lợi ích của người gửi tiền, người vay và các tổ chức tín dụng. Người gửi tiền vẫn có lãi suất thực dương, doanh nghiệp được tiếp cận vốn với lãi suất thấp hơn, ngân hàng đảm bảo được chi phí hoạt động, dự phòng chi trả và có lợi nhuận ở mức hợp lý.

Trần lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn 1-12 tháng giảm từ 11%/năm xuống còn 9%/năm; trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với bốn lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa) là 13%/năm.

