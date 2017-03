Ba doanh nghiệp nhượng quyền thương mại ra nước ngoài

Đó là Doanh nghiệp tư nhân TM-DV Đức Triều (lĩnh vực nhượng quyền là các sản phẩm giày, dép da, túi xách thời trang thương hiệu T&T), Công ty cổ phần SX-TM-DV Phở 24 (nhà hàng Phở 24) và Công ty TNHH Vũ Giang (cửa hàng Cafe Bobby Brewers).

Ngược lại, có đến 29 công ty nước ngoài được cấp phép nhượng quyền vào Việt Nam. Đáng chú ý là ngoài các lĩnh vực truyền thống đồ ăn, thức uống giải khát, giày dép... thì các doanh nghiệp ngoại còn nhượng quyền ở các lĩnh vực chuyên ngành như môi giới bất động sản (Công ty Winn Enterprises, LLC, Mỹ), đào tạo về bán hàng và quản lý bán hàng (Công ty Sandler Systems Inc. Mỹ), dịch vụ thể dục thẩm mỹ và thể hình (Công ty V.W.F.G, Inc.), dịch vụ nhà trẻ, dịch vụ giáo dục mầm non (Công ty Kinderland Educare Services - Singapore)...