Ba kịch bản dự báo giá

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sáu tháng đầu năm tăng 60,3% so với cùng kỳ, đạt 44,5 tỷ USD. Một trong những lý do khiến cho kim ngạch nhập khẩu tăng thêm 4,1 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ 2007 là do nhập khẩu tăng cả về số lượng và giá cả. Cụ thể, giá xăng dầu nhập khẩu tăng 61,8%, sắt thép tăng 29,8%, phân bón tăng 96%, giấy tăng 11,8%, chất dẻo tăng 15,4%.

Theo Thứ trưởng Hòa, tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm đạt 6,5%. Tốc độ tăng giá trong tháng 6 đã chững lại nhưng hầu hết giá cả các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống đều chững lại ở mức cao, tuy nhiên tính ổn định của mặt bằng giá thấp nên giá cả rất dễ tăng cao trong thời gian tới. Do đó phải tiếp tục kiên trì thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ. “Đặc biệt không để xảy ra hiện tượng đầu cơ nâng giá hàng hóa dịch vụ, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu. Số lượt hộ thiếu đói tăng 55,3% và số lượt nhân khẩu thiếu đói tăng 59,8%” - ông Hòa khẳng định.

Dự báo về diễn biến giá cả những tháng cuối năm, Tổng cục Thống kê đưa ra ba “kịch bản”. Theo đó, nếu CPI chỉ tăng khoảng 1%/tháng thì lạm phát cả năm nay sẽ dừng lại ở con số 25%. Nếu CPI tăng khoảng 1,2%/tháng thì lạm phát khoảng 27,25% và trường hợp xấu nhất, lạm phát có thể vọt lên 30% nếu CPI tăng đến 1,5%/tháng. Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng 7% cả năm, tăng trưởng GDP từ nay đến cuối năm phải tăng khoảng 7,4%. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Đức Hòa nhận định việc ổn định giá sáu tháng cuối năm không dễ!