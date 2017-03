Bác bỏ thông tin đỉa trong thực phẩm chức năng

Kết quả xét nghiệm do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia thực hiện cho thấy sản phẩm nói trên phù hợp các quy định an toàn thực phẩm.

Cục đề nghị truyền thông đại chúng khi đưa tin an toàn thực phẩm cần liên hệ cơ quan chuyên môn để thông tin chính xác, vừa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vừa đảm bảo uy tín doanh nghiệp.

T.NGỌC