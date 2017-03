Bạc liêu: Tập trung mua nguyên liệu thủy sản để xuất khẩu

Chín tháng của năm nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bạc Liêu đạt trên 171,5 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước nhưng điều đáng lo ngại là do cuối vụ tôm xảy ra tình trạng tranh mua nguyên liệu giữa các doanh nghiệp. Cũng vì lý do này, giá tôm nguyên liệu năm nay tại Bạc Liêu luôn ổn định ở mức cao 110.000-130.000 đồng/kg, tăng hơn 40.000 đồng/kg so với cùng kỳ nhiều năm trước, có lợi cho người sản xuất.

