Bản báo cáo mới của HSBC về TTCK Việt Nam: Thời điểm mua vào của nhà đầu tư

VN-Index có chiều hướng tăng mạnh sau khi Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) công bố bản báo cáo mới về thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vào cuối tháng 8.2007. Lần này thì các nhà đầu tư (NĐT) của Việt Nam không có phản ứng dữ dội như bản báo cáo trước. Điều gì đang xảy ra?

Kể từ sau ngày nghỉ lễ 2.9, đến bất kỳ một sàn chứng khoán nào, người ta có thể nghe thấy các NĐT xì xào nhau: "HSBC khuyên bây giờ nên vào mua đấy!", và rất nhiều NĐT đã làm theo HSBC thật. Khi VN-Index có xu hướng tăng mạnh, các NĐT đều vui và không có nhiều lời chỉ trích hoặc phản ứng về báo cáo của HSBC. Điều thú vị mà chúng tôi phát hiện từ việc la cà tại nhiều sàn chứng khoán và trao đổi với các chuyên gia về chứng khoán là chỉ có rất ít người được đọc trực tiếp bản báo cáo của HSBC (bản cuối tháng 8.2007) nhưng tất cả đều nhớ rất rõ và chính xác một câu: bây giờ là thời điểm để mua (time to buy).

Gần như có rất ít NĐT và cả chuyên gia chứng khoán đọc và ghi nhớ những khuyến cáo của HSBC khi đầu tư vào TTCK Việt Nam như tính thanh khoản thấp tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, chất lượng thông tin được công bố tồi, các công ty niêm yết thì quá chú trọng đến việc mở rộng hoạt động, phát hành thật nhiều cổ phiếu mà ít quan tâm đến kế hoạch sử dụng số vốn đó như thế nào... Nếu các NĐT thử đi hỏi hầu hết các nhân viên tư vấn và môi giới ở hầu hết các CTCK thì họ chỉ nhớ nhất câu "time to buy", kèm theo một số thông tin tích cực khác từ bản báo cáo này như giá cổ phiếu đã trở về mức hợp lý (back to the fair value)...

Một số NĐT cảm thấy hơi hoang mang vì hai tháng trước họ còn thấy các tổ chức nước ngoài như Merrill Lynch còn khuyên bán hết cổ phiếu ở Việt Nam mà sao bây giờ HSBC lại khuyên mua. HSBC và Merrill Lynch đều là những tên tuổi lớn của làng tài chính thế giới, vậy nên tin tổ chức nào?

Tổng giám đốc một công ty quản lý quỹ lớn đang hoạt động tại Việt Nam nhận định: "Vấn đề là NĐT phải xem thời điểm đưa ra bản báo cáo là lúc nào. Trong các bản báo cáo trước đây, HSBC hay Merrill Lynch khuyến cáo NĐT nên thận trọng vì lúc đó VN-Index hơn 1.000 điểm thậm chí có lúc trên 1.100 điểm. Nhưng khi VN-Index xuống 900 điểm thậm chí dưới cả mức đó thì tình hình đã khác nên các đánh giá của HSBC khác đi là chuyện bình thường".

Nhận định về việc VN-Index tăng sau khi HSBC công bố báo cáo, ông này nói: "Vấn đề ở đây là họ đưa ra nhận định dựa trên những yếu tố mang tính nền tảng. Đối với không ít loại cổ phiếu trên TTCK thì khi VN-Index giảm tới 900 điểm là một cơ hội để đầu tư và không chỉ có HSBC nghĩ vậy. Bản thân chúng tôi cũng mua vào một số cổ phiếu khi VN-Index giảm xuống mức đó. Khi HSBC công bố nhận định đó thì có nhiều người khác sẽ làm theo và có thể làm chỉ số VN-Index tăng mạnh hơn thôi. Đây cũng là điều bình thường xảy ra ở tất cả các TTCK khác trên thế giới và các NĐT Việt Nam cần phải quen với điều đó".

Ông Phạm Quang Huy, Phó giám đốc Công ty chứng khoán (CTCK) Bảo Việt cũng có nhận xét: "Báo cáo của HSBC cũng như các tổ chức tài chính quốc tế khác là một căn cứ tốt để đưa ra các quyết định đầu tư. Bộ phận nghiên cứu của HSBC là một đơn vị độc lập và họ đưa ra các nhận định dựa vào các yếu tố mang tính bản chất. Vì thế, khi báo cáo này được công bố nó giống như một ngòi nổ cho những biến động trên thị trường". Tuy nhiên, ông Huy cũng khuyến cáo: "Kể cả khi HSBC khuyên nên mua vào thời điểm hiện nay thì các NĐT cũng nên cẩn trọng. Nếu đi mua cổ phiếu mà đã nghĩ ngay đến chuyện "đi ăn tiệc" thì không ổn".

Nhận định về cơ hội đầu tư sau khi HSBC công bố bản báo cáo mới, ông Lâm Đạo Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCK Phương Đông nói: "Nói là cơ hội để mua nhưng phải xem là mua cổ phiếu nào ở ngành nghề nào chứ không thể là mua lung tung được". Ông Lâm Đạo Thảo cũng nhận định: "Cơ hội mua vào là có nhưng bảo là cơ hội để đầu tư ngắn hạn thì không chắc đâu, đặc biệt là đối với những người không chuyên nghiệp". Vị này khuyến cáo các NĐT không chuyên không nên vay tiền đi mua cổ phiếu trong giai đoạn hiện nay.